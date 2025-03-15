حملات مكثفة لمكافحة الحشرات وناقلات الأمراض بدمياط

نظمت محافظة دمياط حملات مكثفة لمكافحة الحشرات وناقلات الأمراض في عدة مناطق بالمحافظة، في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتوصيات لجنة الإصحاح البيئي تحت إشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط.

تمت هذه الحملات بالتعاون بين إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة.

حملات مكثفة لمكافحة الحشرات وناقلات الأمراض

استعدادات خاصة في مدينة رأس البر لفصل الربيع وعيد الفطر

شملت الحملات مدينة رأس البر، وذلك استعدادًا لفصل الربيع وعيد الفطر المبارك. تم استخدام أجهزة رش هوائية وأرضية لتطهير المناطق والحد من انتشار وتكاثر الحشرات، بالإضافة إلى ردم البرك والمستنقعات.

تنفيذ الحملات في مدينتي دمياط وفارسكور

كما نُفذت الحملات في مدينتي دمياط وفارسكور، حيث استُخدمت تقنيات الرش المختلفة لضمان تغطية شاملة للمناطق المستهدفة.

استمرار الجهود للحفاظ على الصحة العامة

تستمر هذه الجهود للحد من عوامل التلوث وانتشار نواقل الأمراض، خاصة البعوض، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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