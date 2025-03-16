الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

متابعة ميدانية للعملية التعليمية في الزرقا

سكرتير عام مساعد المنيا يتفقد مدرستي الشهيد ماهر المليجي وسعد المهدي

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد يتابع سير العملية التعليمية

أجرى اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية في مدرستي الشهيد ماهر المليجي التجارية العسكرية والشهيد سعد المهدي الابتدائية بمركز الزرقا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

متابعة ميدانية للعملية التعليمية في الزرقا من السكرتير العام المساعد
متابعة ميدانية للعملية التعليمية في الزرقا من السكرتير العام المساعد

 

 

التحقق من الانضباط وأنظمة الأمن والسلامة

خلال الجولة، التي رافقه فيها نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، ومدير الإدارة التعليمية بفارسكور، وعضو من هيئة الأبنية التعليمية، تأكد السكرتير العام المساعد من مستوى الانضباط داخل المدارس وفاعلية أنظمة الأمن والسلامة، لضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

استمرار الجولات الميدانية لضمان انتظام الدراسة


كما اطمأن اللواء عبد الله عاشور على سير اليوم الدراسي وتوافر جميع الاحتياجات الضرورية لضمان انتظام العملية التعليمية. وأكد أن الجولات الميدانية مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، لمتابعة سير العمل في المدارس وكافة القطاعات الخدمية بالمحافظة.

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