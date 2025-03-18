"حكماء المسلمين" يدعو إلى تحرك دولي عاجل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار دائم في غزة

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفرعن استشهاد وإصابة مئات المدنيين الأبرياء.

مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

وجدد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لكافة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين الأبرياء، والبدء في إعادة الإعمار وفقًا للخطة التي أقرها الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية والذي انعقد في الرابع من مارس الجاري بجمهورية مصر العربية.

وأكد مجلس حكماء المسلمين على موقفه الراسخ بضرورة العمل على إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء معاناته المستمرة منذ أكثر من 70 عامًا.

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