الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"حكماء المسلمين" يدعو إلى تحرك دولي عاجل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار دائم في غزة

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفرعن استشهاد وإصابة مئات المدنيين الأبرياء.

مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

وجدد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لكافة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين الأبرياء، والبدء في إعادة الإعمار وفقًا للخطة التي أقرها الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية والذي انعقد في الرابع من مارس الجاري بجمهورية مصر العربية.

وأكد مجلس حكماء المسلمين على موقفه الراسخ بضرورة العمل على إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء معاناته المستمرة منذ أكثر من 70 عامًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر اتفاق وقف إطلاق اتفاق وقف اطلاق النار الأزهر الشريف الازهر الشعب الفلسطيني جامعة الدول العربية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار حق الشعب الفلسطيني شيخ الأزهر شيخ الأزهر الشريف قطاع غزة مجلس حكماء المسلمين

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع مسئولين أوروبيين تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة

السيسي وملك البحرين يؤكدان ضرورة الالتزام بقرارات قمة القاهرة وخاصة خطة إعادة إعمار غزة

الاحتلال يستأنف العدوان.. نتنياهو ينسف اتفاق غزة بضوء أخضر من ترامب.. 35 غارة على مناطق متفرقة في القطاع.. استشهاد وإصابة مئات المدنيين.. ومعظم الضحايا أطفال ونساء ومسنين

الأزهر: الكيان الصهيوني لن يخطو خطوة لوقف العدوان طالما أن هناك قوى عالمية تمنحه الضوء الأخضر

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

وزير الرياضة يكشف حقيقة ما يتردد عن ترشحه لرئاسة "الزمالك" حال رحيله من الوزارة

رئيس جامعة سوهاج يحيل أستاذا بكلية الزراعة للتحقيق وإيقافه عن العمل

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة على هذه المناطق

منتخب مصر يطير إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم (صور)

بائع سوري يرفض 100 ألف جنيه من محمد رمضان والفنان يقنعه بطريقة مؤثرة (فيديو)

العفو الدولية توجه نداء عاجل إلي دول العالم بسبب العدوان علي قطاع غزة

منوعات

المزيد

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار الباقات وكروت الشحن فى فودافون

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. إسلام والد أبي بكر وإحباط مؤامرات الكافرين

حكم الشرع في إجبار الزوجة على التنازل عن قائمة المنقولات عند الطلاق؟ المفتي يحسم الجدل

ماذا تعرف عن علوم القرآن وما هي أشهر 10 كتب فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية