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أخبار مصر

الأزهر: الكيان الصهيوني لن يخطو خطوة لوقف العدوان طالما أن هناك قوى عالمية تمنحه الضوء الأخضر

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فيتو

 أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات العدوان الإرهابيَّ الغادر الذي شنَّه الكيان الصهيوني على الأبرياء في غزة فجر اليوم، وهم نيام في خيامهم، وأسفر عن وقوع أكثر من 400 شهيد معظمهم من النساء والأطفال ومئات الجرحى، بعد الاتفاق على وقف العدوان أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، وفي مشهد يبرهن على طبيعة هذا الكيان وغدره وخيانته للمواثيق والعهود من أجل إجبار الشعب الفلسطيني على الخروج من أرضه رغم الرفض العالمي المتكرر.

 

الأزهر: خرق اتفاق وقف العدوان واستهداف الأبرياء في خيامهم وهم نيام دليل على غدر الصهاينة وخيانتهم للعهود 
 

ويؤكِّد الأزهر أن هذا الكيان أثبت للعالم كله تجرده من كل معاني الإنسانية والمروءة، وأن جرائمه فضحت وجهه الدموي وديدنه المتوارث عبر التاريخ في نقض العهود والمواثيق، وأن كل ما يقوم به هو ممارسة الخداع لالتقاط الأنفاس وارتكاب المزيد من الجرائم والمذابح، وأنَّه لن يخطو خطوة حقيقيَّة في طريق وقف العدوان طالما أن هناك قوى عالمية تدعمه وتصمت عن جرائمه لمنحه الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاك المواثيق الدولية الإنسانية والأخلاقية، وتوفر له الحماية من المحاسبة على ما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي يعجز اللسان عن وصف بشاعتها وقسوتها.

الأزهر: مناصرة الكيان الصهيوني ردة حضارية وأخلاقية ومشاركة فعلية فيما يرتكبه من جرائم
 

كما يؤكِّد الأزهر أنَّ ما شَهِدَه العالم فجر اليوم هو إرهاب أسود يضاف إلى السجل الإجرامي لهذا الكيان الذي استباح دماء الأبرياء وعرضهم وأرضهم وحقوقهم، مشددًا على أن مناصرة المحتل المعتدي وإغماض الأعين عما يقوم به هو ردة حضاريَّة وأخلاقية، ومشاركة فعلية فيما يرتكبه من جرائم.


ويطالب الأزهر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالتحرك العاجل لوقف آلة القتل الصهيوينة، ومحاكمة مرتكبي الجرائم والمذابح من قادة هذا الكيان المحتل.

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الأزهر الشريف الشعب الفلسطيني الازهر الكيان الصهيونى غزة

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