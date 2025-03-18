الثلاثاء 18 مارس 2025
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رياضة

أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

أشرف صبحي يحضر مران
أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب

 شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، المران الأخير لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادًا لمباراة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر لها الجمعة المقبلة، بالمغرب، وذلك بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس إدارة الجبلاية.

وحرص وزير الرياضة على التواجد، من أجل دعم لاعبي منتخب مصر وحثهم على تحقيق حلم التأهل إلى المونديال واسعاد الجماهير المصرية، خاصة أن المنتخب الوطني يتبقى أمامه مباراة سيراليون ضمن الجولة السادسة والاخيرة بالمجموعة، مؤكدًا ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الفوز في المواجهتين، ومواصلة تصدر المجموعة الأولى.

أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا
أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا
أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

أشرف صبحي تعليقا على أزمة القمة: "الأهلي لازم يتحمل قرار انسحابه"

فيما علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أزمة انسحاب الأهلي من القمة 130 أمام الزمالك، بسبب اعتراض مجلس إدارة الأحمر على عدم استقدام حكام أجانب.

أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا
أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

وقال وزير الرياضة في تصريحات إذاعية: “مشكلة انسحاب الأهلي هي مشكلة بين 3 مؤسسات رياضية، النادي الأهلي مؤسسة ملكنا كلنا وملك الشعب المصري لما بنسافر الكل بيتكلم عن الأهلي والزمالك”.

أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا
أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

وأضاف أشرف صبحي: "المشكلة الأخيرة الموضوع فيه 3 مؤسسات أولها رابطة الأندية ودورها إدارة الدوري واتحاد الكرة صاحب الحق في إدارة الكرة وتطويرها وعنده لجنة الحكام ولجنة الانضباط وأخيرا النادي الأهلي".

وتابع وزير الشباب والرياضة: “حصل مشكلة إن النادي الأهلي اعترض على الحكام وانسحب، والسنة اللي فاتت انسحب الزمالك بسبب المؤجلات وانسحب”.

واختتم أشرف صبحي تصريحاته: “النادي الأهلي انسحب ولازم يتحمل قرار انسحابه، والوزارة ملهاش دعوة''.
 

أشرف صبحي يدعم منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تواجد في مران منتخب مصر أمس الإثنين، لدعم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، قبل مباراتيه المرتقبتين أمام إثيوبيا وسيراليون، المقرر إقامتهما يومي 21 و25 مارس الحالي، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم.

وأكد وزير الشباب والرياضة على ثقته الكاملة في الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر لتحقيق الفوز في المواجهتين، ومواصلة تصدر المجموعة الأولى، مشددًا على أهمية إسعاد الجماهير المصرية والتأهل إلى المونديال.

أشرف صبحي يدعم منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم
أشرف صبحي يدعم منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

كما أشار إلى التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير الأجواء المناسبة للفريق، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

أشرف صبحي يدعم منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم
أشرف صبحي يدعم منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد، فيما يواصل استعداداته للمباراتين بتدريبات يومية في استاد القاهرة، قبل السفر إلى المغرب يوم 18 مارس لملاقاة منتخب إثيوبيا.

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