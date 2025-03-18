لمصلحتك، عيد عبد الملك يوجه نصيحة لـ حسام حسن بشأن إمام عاشور

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأحق بالتواجد في قائمة منتخب مصر.

إمام عاشور الأحق بالتواجد في قائمة منتخب مصر

وقال عبد الملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "لست مع ضم أحمد نبيل كوكا، في قائمة منتخب مصر، لكن حسام حسن، محكوم بسبب إصابة محمد حمدي وأحمد فتوح".

وشدد: "محمد حمدي، ومصطفى العش يستطيعان اللعب في الجبهة اليسرى، ويجب تجهيزهم للمنتخب في الفترة القادمة".

وأضاف: "الأحق كان تواجد إمام عاشور، في منتخب مصر، على حساب محمود صابر، وهو يؤدي بشكل جيد مع الأهلي ومؤثر وهو هداف الأهلي".

وواصل: "محمود صابر، لا يقدم مستوى جيدا في الفترة الأخيرة، وليس أساسيا في سموحة حاليًا، ومن مصلحة حسام حسن، تواجد إمام عاشور".

وأكمل: "حسام حسن، يعد جيلا جديدا للمنتخب، بتواجد عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي، والجماهير بعدت عن التواجد في المدرجات في مباريات منتخب مصر".

وأردف: "استبعاد إمام عاشور، ليس لأسباب فنية، وعمر جابر، كان يستحق أيضًا التواجد في قائمة المنتخب".

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