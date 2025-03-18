وزير الرياضة يكشف حقيقة ما يتردد عن ترشحه لرئاسة "الزمالك" حال رحيله من الوزارة

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة ما يتردد حول نيته الترشح لرئاسة نادي الزمالك، عقب رحيله عن الوزارة.

وخلال تصريحات إذاعية رد الدكتور أشرف صبحي على سؤال ''هل رئاسة نادي الزمالك كانت أحد أهدافك؟''، مؤكدا أنه لم يفكر مطلقا في الترشح لأي انتخابات بعد الرحيل عن الوزارة، وأنه بعد انتهاء مشواره في ديوان الوزارة سيعمل في مجال التدريس الجامعي والاستشارات في مجال الرياضة.

وشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، المران الأخير لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادًا لمباراة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر لها الجمعة المقبلة، بالمغرب، وذلك بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس إدارة الجبلاية.

وحرص وزير الرياضة على التواجد، من أجل دعم لاعبي منتخب مصر وحثهم على تحقيق حلم التأهل إلى المونديال واسعاد الجماهير المصرية، خاصة أن المنتخب الوطني يتبقى أمامه مباراة سيراليون ضمن الجولة السادسة والاخيرة بالمجموعة، مؤكدًا ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الفوز في المواجهتين، ومواصلة تصدر المجموعة الأولى.

أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

أشرف صبحي تعليقا على أزمة القمة: "الأهلي لازم يتحمل قرار انسحابه"

فيما علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أزمة انسحاب الأهلي من القمة 130 أمام الزمالك، بسبب اعتراض مجلس إدارة الأحمر على عدم استقدام حكام أجانب.

أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

وقال وزير الرياضة في تصريحات إذاعية: “مشكلة انسحاب الأهلي هي مشكلة بين 3 مؤسسات رياضية، النادي الأهلي مؤسسة ملكنا كلنا وملك الشعب المصري لما بنسافر الكل بيتكلم عن الأهلي والزمالك”.

أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

وأضاف أشرف صبحي: "المشكلة الأخيرة الموضوع فيه 3 مؤسسات أولها رابطة الأندية ودورها إدارة الدوري واتحاد الكرة صاحب الحق في إدارة الكرة وتطويرها وعنده لجنة الحكام ولجنة الانضباط وأخيرا النادي الأهلي".

وتابع وزير الشباب والرياضة: “حصل مشكلة إن النادي الأهلي اعترض على الحكام وانسحب، والسنة اللي فاتت انسحب الزمالك بسبب المؤجلات وانسحب”.

واختتم أشرف صبحي تصريحاته: “النادي الأهلي انسحب ولازم يتحمل قرار انسحابه، والوزارة ملهاش دعوة''.

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