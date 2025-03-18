موقف أفشة من تدعيم الأهلي أمام إنبي

قال مصدر داخل الأهلي إن فرص لحاق محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بمباراة إنبي في كأس عاصمة مصر تبدو ضعيفة، حيث غاب اللاعب عن التدريبات الجماعية أمس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق.. ويضع اللاعب اللمسات الأخيرة على برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في عضلة السمانة.

يستعيد النادي الأهلي خدمات المغربي يحيي عطية الله لاعب الفريق بداية من مباراة إنبي الخميس القادم بعد تعافيه من الإصابة وإعلان جاهزيته مرتديا قناع الوجه، حيث شارك المغربي بشكل كامل في التدريبات الجماعية الأخيرة، وأصبح جاهزا لتدعيم صفوف الفريق من جديد.

قال مصدر داخل الأهلي إن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيتواجد ضمن قائمة مباراة انبي الخميس القادم بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية وإعلان جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة كأس عاصمة مصر.

وتأتي عودة معلول المرتقبة إلي قائمة الأهلي بعد غياب استمر مايقرب من 300 يوم منذ مشاركته الأخيرة أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

هذا ويعقد سامي قمصان مدرب الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة انبي الخميس القادم والتي يتولى فيها قمصان قيادة الفريق فنيا في ظل غياب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي يقضي أجازته الخاصة حاليا في سويسرا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة انبي المقرر لها الخميس القادم ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر

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