الثلاثاء 18 مارس 2025
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محافظات

إقبال كبير على سيارات اللحوم بـ 260 جنيهًا للكيلو بالدقهلية

قافلة بيع اللحوم
قافلة بيع اللحوم بالدقهلية، فيتو

 شهد مركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية إقبالا كبيرا على سيارات بيع اللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 260 جنيها للكيلو.

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح اليوم، بمركز تمي الامديد، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيها للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع.

 

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

سيارات اللحوم البيع بسعر 260 جنيها للكيلو

 من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع، اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الامديد، فإن سيارات اللحوم البيع بسعر 260 جنيها للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وأماكن تواجد السيارات، أمام محطة قرية تاج العز، وأمام مجمع الخدمات بمنشأة صبرى ابو علم، منذ الساعة 10 صباحا.

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