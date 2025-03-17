الإثنين 17 مارس 2025
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محافظات

إقبال علي قافلة سيارات اللحوم بسعر 260 جنيه في السنبلاوين

اقبال علي سيارات
اقبال علي سيارات بيع اللحوم، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح اليوم الإثنين، بمركز السنبلاوين، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيها للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

إقبال علي سيارات بيع اللحوم في السنبلاوين

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

البيع بسعر 260 جنيها للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني

 

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع،  حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، فإن سيارات اللحوم بدأت منذ  اليوم، البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وأماكن تواجد السيارات، أمام موقف المنصورة بشارع مجلس مدينة السنبلاوين، وقريتي طوخ الأقلام، وابو قراميط أمام الوحدة المحلية، منذ الساعة 10 صباحا.

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