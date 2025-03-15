السبت 15 مارس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يعلن أماكن ومواعيد تواجد قافلة سيارات بيع اللحوم غدا الأحد

سيارات اللحوم، فيتو
سيارات اللحوم، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح غدا الأحد، بمركز بلقاس، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيه للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع

 

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

 

سيارات اللحوم تبدأ صباح غدا الأحد البيع بسعر 260 جنيها للكيلو

 

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع،  غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، فإن سيارات اللحوم تبدأ صباح غدا الأحد البيع بسعر 260 جنيها للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وأماكن تواجد السيارات، بقرية بسنديلة أمام مركز الشباب، وقريتي الجزائر والمعصرة أمام الوحدة المحلية، ابتداء من الساعة 10 صباحا.

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