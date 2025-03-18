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اليوم، قافلة سيارات اللحوم بسعر 260 جنيها بمركز تمي الأمديد

اسعار بيع اللحوم
اسعار بيع اللحوم في سيارات اللحوم بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح اليوم الثلاثاء، بمركز تمي الامديد، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيه للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

اليوم قافلة سيارات اللحوم بسعر 260 جنيه بمركز تمي الامديد

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

 

البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع، اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الامديد، فإن سيارات اللحوم تبدأ صباح اليوم، البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وأماكن تواجد السيارات، أمام محطة قرية تاج العز، وأمام مجمع الخدمات بمنشأة صبرى ابو علم، ابتداء من الساعة 10 صباحا.

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