وزير الرياضة: اتحاد الكرة لازم يكون أقوى من كده في مواجهة الأزمات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأن اتحاد الكرة القدم يحتاج لأن يكون أكثر قوة وحسما في مواجهة الأزمات.

وأضاف وزير الرياضة في تصريحات إذاعية: “مين مبيحبش كرة القدم، ومين مش بيحب فريقه ويشجعه بشغف، من يدير فريق خاص بالنادي، النادي له أعضاء وله جماهير، الأهلي والزمالك ومنتخب مصر القوى الناعمة بتاعتنا”.

وأضاف أشرف صبحي: “دور اتحاد الكرة لازم يكون أقوى من كده في مواجهة الأزمات”.

أشرف صبحي تعليقا على أزمة القمة: "الأهلي لازم يتحمل قرار انسحابه"

فيما علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أزمة انسحاب الأهلي من القمة 130 أمام الزمالك، بسبب اعتراض مجلس إدارة الأحمر على عدم استقدام حكام أجانب.

وقال وزير الرياضة في تصريحات إذاعية: “مشكلة انسحاب الأهلي هي مشكلة بين 3 مؤسسات رياضية، النادي الأهلي مؤسسة ملكنا كلنا وملك الشعب المصري لما بنسافر الكل بيتكلم عن الأهلي والزمالك”.

وأضاف أشرف صبحي: "المشكلة الأخيرة الموضوع فيه 3 مؤسسات أولها رابطة الأندية ودورها إدارة الدوري واتحاد الكرة صاحب الحق في إدارة الكرة وتطويرها وعنده لجنة الحكام ولجنة الانضباط وأخيرا النادي الأهلي".

وتابع وزير الشباب والرياضة: “حصل مشكلة إن النادي الأهلي اعترض على الحكام وانسحب، والسنة اللي فاتت انسحب الزمالك بسبب المؤجلات وانسحب”.

واختتم أشرف صبحي تصريحاته: “النادي الأهلي انسحب ولازم يتحمل قرار انسحابه، والوزارة ملهاش دعوة''.



أشرف صبحي يدعم منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

من ناحية أخرى، تواجد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مران منتخب مصر اليوم الإثنين، لدعم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، قبل مباراتيه المرتقبتين أمام إثيوبيا وسيراليون، المقرر إقامتهما يومي 21 و25 مارس الحالي، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم.

وأكد وزير الشباب والرياضة على ثقته الكاملة في الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر لتحقيق الفوز في المواجهتين، ومواصلة تصدر المجموعة الأولى، مشددًا على أهمية إسعاد الجماهير المصرية والتأهل إلى المونديال.

أشرف صبحي يدعم منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

كما أشار إلى التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير الأجواء المناسبة للفريق، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

أشرف صبحي يدعم منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد، فيما يواصل استعداداته للمباراتين بتدريبات يومية في استاد القاهرة، قبل السفر إلى المغرب يوم 18 مارس لملاقاة منتخب إثيوبيا.

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