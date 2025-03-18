انتشال جثة شاب من بحر حسن واصف جنوب الفيوم

تمكنت قوة من فرق الإنقاذ النهري بالفيوم، من انتشال جثة شاب من بحر حسن واصف بجنوب محافظة الفيوم، بعد أن أبلغ الأهالي بوجود جثة طافية فوق سطح المياه، وتم نقل الحثة الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

جثة فوق صفحة المياه

كان شاب قد نزل للسباحة في بحر حسن واصف، فلقي مصرعه غرقا، لعدم احادته السباحة، وأبلغ الأهالي مركز شرطه الفيوم، الذي أبلغ من فورة مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، الذي ملف فريق من قوات الإنقاذ النهري ومركز شركة الفيوم بالانتقال الي موقع البلاع، وعلي ٠ الفور انتقلت قوات الانقائ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها الشاب، نزل للسباحة فى بحر حسن واصف، فلقى مصرعه لعدم إجادته للسباحة، بعد أن جرفه التيار الي موقع عميق داخل المجري المائي، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وبعد انتشال الجثة تحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وتم إحالته الي النيتبةالمختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير عن سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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