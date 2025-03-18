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أخبار مصر

الإفتاء بعد استئناف قصف غزة: القضية الفلسطينية ستظل بصدارة الاهتمام العربي والإسلامي

قصف غزة، فيتو
قصف غزة، فيتو

 أدانت دار الإفتاء المصرية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، بينهم النساء والأطفال، في جريمة وحشية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة.

 

دارُ الإفتاء: استهداف المدنيين العُزَّل وتدمير المنازل والمرافق الحيوية هو جريمة حرب

وأكدت  دارُ الإفتاء المصرية أنَّ استهداف المدنيين العُزَّل وتدمير المنازل والمرافق الحيوية هو جريمة حرب تتطلب تحرُّكًا دوليًّا فوريًّا لوقف هذا العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه، مشددةً على أنَّ الصمت الدولي على هذه المجازر يُشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته.

 

دار الإفتاء: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والإسلامي

وجدِّدت دارُ الإفتاء رفضها لكل الممارسات التي تُؤجج الصراع وتُعرقل جهود السلام، مؤكدةً أنَّ القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والإسلامي، وأنَّ الحل العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما  دعت دارُ الإفتاء المصرية إلى دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وضرورة حماية الشعب الفلسطيني من مخططات التهجير والعدوان المستمر.
 

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