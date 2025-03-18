الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بنها يستقبل سفيرة النرويج لمتابعة تنفيذ استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة

لقاء وفد سفيرة النرويج
لقاء وفد سفيرة النرويج جامعة بنها،فيتو

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة ووفد صندوق الأمم المتحدة للسكان وممثلي المجلس القومي للمرأة وذلك على هامش زيارتهم للجامعة.

جامعة بنها ضمن 54 مؤسسة بحثية محليا بمؤشر نيتشر للأبحاث العلمية

بعد أنباء إصابة المترددين عليه بمرض جلدي، تشكيل لجنة لفحص مياه حمام سباحة جامعة بنها

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها 

 جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتورة سلمى دوراه عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الصحة والسكان يالمجلس، الدكتور شيرين بركات مقرر المجلس القومي للمرأة بالقليوبية.
وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن الزيارة تأتي في إطار مشروع متابعة تنفيذ استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، وبحث سبل التعاون بين جامعة بنها وصندوق الأمم المتحدة لتعزيز بيئة تعليمية آمنة للمرأة على كافة المستويات داخل الجامعة. 
وأشار رئيس جامعة بنها  إلى أن اللقاء تناول الدور الرئيسي الذى تقوم به وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنها، وتوفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة والفتاة فى العمل والتعليم بالجامعة، تحقيقا لجهود الدولة المصرية التى تهدف إلى تمكين المرأة فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم رؤية مصر 2030.
 

وأكد " الجيزاوي " حرص جامعة بنها على تمكين المرأة في كافة المناصب القيادية والإدارية داخل الجامعة، لافتا إلي أن المرأة بقدرتها الاستثنائية على العطاء والإبداع، تمثل حجر الزاوية في بناء مجتمعات أكاديمية قوية ومزدهرة، مشيرا إلى استمرار دعم الجامعة لجميع المبادرات التي تسهم في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها من تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات.
من جانبها، أكدت السفيرة هيلدا كليمتسدال على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والنرويج، لافتة الى اعتزاز بلادها بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات عديدة، معربة عن سعادتها بتواجدها بجامعة بنها.
من ناحية أخرى شهدت الزيارة قيام سفيرة النرويج والوفد المرافق لها بزيارة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة  وعقد اجتماع مع المسؤولين بها،  بالإضافة الى عقد اجتماع مع الفريق الطبي في وحدة  المرأة الآمنة بالمستشفى الجامعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي المجلس القومي للمرأة بالقليوبية جامعة بنها نائب محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية: قضية العنف ضد المرأة ليس مجرد مشكلة فردية

حريق هائل بمزرعة دواجن في القليوبية واستدعاء سيارات إطفاء من 3 مراكز (صور)

وكأنه يودع الجميع، رسالة مؤثرة لطالب "قلما" قبل غرقه في نيل القليوبية

النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية في القليوبية للمحاكمة التأديبية

الأكثر قراءة

توقيع زيزو للأهلي، اللاعب يبلغ الزمالك بحقيقة الأمر

نصيحة الأهلي لـ إمام عاشور للعودة إلى حسابات حسام حسن

أثار الجدل حيًّا وميتًا، هل تراجع الحويني عن فتاويه أم أعاد تفسيرها؟

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ( آخر تحديث)

"البكالوريا" بديلًا للثانوية العامة، وزير التعليم يستعرض نتائج الحوارات المجتمعية

زغلول صيام يكتب: يعني إيه كأس عاصمة مصر؟! وهل يحترم مجلس أبوريدة لائحة النظام الأساسي؟!

لماذا تراجع الأهلي عن الانسحاب من كأس عاصمة مصر؟

انكسار الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد

منوعات

المزيد

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

عدو محمد صلاح يفاجئ عمر مرموش بإشادة غير متوقعة

مخرج فيلم Avengers Doomsday يتحدث عن اختيار روبرت داوني جونيور للبطولة

سيلينا جوميز: كنت أشعر بالإحباط قبل العمل على ألبوم I Said I Love You First

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 18-3-2025 بالأسواق

السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ( آخر تحديث)

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

اللهم عليك بالمعتدين وعجِّل بالفرج، دعاء علي جمعة على الاحتلال بعد تجدد قصف غزة

ما حكم الجدال في التعليقات على مواقع التواصل أثناء الصيام؟، الأزهر للفتوى يرد (فيديو)

الإفتاء توضح معنى حديث "لا يحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"

المزيد
الجريدة الرسمية