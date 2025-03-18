تفاصيل مباحثات وزير الخارجية مع المبعوث التجارى البريطانى (صور)

استقبل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم "ياسمين قريشي" عضوة مجلس العموم البريطاني، المبعوث التجارى البريطانى الخاص لمصر.

تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة

أكد الوزير عبد العاطى على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة، منوهًا إلى حجم التبادل التجارى بين البلدين الذى قارب 5 مليارات جنيه استرلينى فى العام الماضى، وأعرب عن التطلع لمزيد من العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المُتاحة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر.

تهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار

واستعرض عبد العاطى الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب، مؤكدًا على الأهمية التي توليها مصر لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى.

وأكد وزير الخارجية على أهمية البناء على اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية التى تم توقيعها فى ديسمبر ٢٠٢٠، وكذلك على نتائج مجلس المشاركة المصري البريطاني الذي عقد في شهر يناير، والذي تم الاتفاق خلاله على تسوية أية قضايا عالقة وبما يسهم فى نفاذ الصادرات إلى السوقين المصري والبريطاني.

مصر أحد أبرز المقاصد السياحية للبريطانيين

ونوه عبد العاطى إلى الاهمية التى توليها مصر لتعزيز التعاون مع الجانب البريطانى في مجالات أخرى وفى مقدمتها مجال التعليم الجامعى، كما تطرق إلى مجال السياحة، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أحد أبرز المقاصد السياحية للبريطانيين معربا عن التطلع للعمل على تعزيز حجم تدفق السياحة لمستويات أعلى.

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