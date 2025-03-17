وزير الخارجية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع سفراء مصر بالخارج (صور)

عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الإثنين، اجتماعًا افتراضيًا مع سفراء مصر في الخارج وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية للوقوف على تنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية ولمتابعة سير العمل في السفارات بالخارج.

إعلاء المصلحة الوطنية والعمل على تكثيف الاتصالات

أوضح الوزير عبد العاطى أهمية إعلاء المصلحة الوطنية والعمل على تكثيف الاتصالات في دول الاعتماد بما يخدم أولويات السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا على ما يتطلبه الظرف الإقليمي والدولي الراهن من ضرورة بذل جهود مكثفة للدفاع عن المصالح المصرية، وحشد الدعم اللازم للترشيحات المصرية في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة.

وجه وزير الخارجية والهجرة السفراء في الخارج بضرورة إيلاء أهمية قصوى لدعم الاقتصاد الوطنى وجهود التنمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجاري، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة وزيادة نفاذ الصادرات المصرية، فضلا عن تسليط الضوء على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال فى ودعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.

كما شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة مواصلة الاهتمام بالجاليات المصرية في الخارج وتقديم أفضل مستوى من الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين، مبرزا الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات والمعاملات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين في الخارج، مؤكدًا ضرورة مواصلة عقد اللقاءات الدورية مع الجاليات المصرية بالخارج للتعرف على شواغلهم واحتياجاتهم وإحاطتهم بالمبادرات التي تطلقها الدولة المصرية لخدمة المصريين في الخارج.

وتناول الوزير عبد العاطى ايضًا أهمية الاهتمام بالمكون الثقافى فى عمل السفارات بالخارج من خلال تعزيز الأنشطة والفعاليات الثقافية بدول الاعتماد لابراز القوة الناعمة لمصر والترويج لتوافد السياحة الأجنبية لمصر.

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