الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع سفراء مصر بالخارج (صور)

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الإثنين، اجتماعًا افتراضيًا مع سفراء مصر في الخارج وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية للوقوف على تنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية ولمتابعة سير العمل في السفارات بالخارج.

 إعلاء المصلحة الوطنية والعمل على تكثيف الاتصالات

أوضح الوزير عبد العاطى أهمية إعلاء المصلحة الوطنية والعمل على تكثيف الاتصالات في دول الاعتماد بما يخدم أولويات السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا على ما يتطلبه الظرف الإقليمي والدولي الراهن من ضرورة بذل جهود مكثفة للدفاع عن المصالح المصرية، وحشد الدعم اللازم للترشيحات المصرية في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة.

وجه وزير الخارجية والهجرة السفراء في الخارج بضرورة إيلاء أهمية قصوى لدعم الاقتصاد الوطنى وجهود التنمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجاري، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة وزيادة نفاذ الصادرات المصرية، فضلا عن تسليط الضوء على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال فى ودعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.

 

كما شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة مواصلة الاهتمام بالجاليات المصرية في الخارج وتقديم أفضل مستوى من الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين، مبرزا الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات والمعاملات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين في الخارج، مؤكدًا ضرورة مواصلة عقد اللقاءات الدورية مع الجاليات المصرية بالخارج للتعرف على شواغلهم واحتياجاتهم وإحاطتهم بالمبادرات التي تطلقها الدولة المصرية لخدمة المصريين في الخارج.

وتناول الوزير عبد العاطى ايضًا أهمية الاهتمام بالمكون الثقافى فى عمل السفارات بالخارج من خلال تعزيز الأنشطة والفعاليات الثقافية بدول الاعتماد لابراز القوة الناعمة لمصر والترويج لتوافد السياحة الأجنبية لمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عبد العاطي الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين الاهتمام بالجاليات المصرية المحافل الإقليمية والدولية بدر عبد العاطي سفراء مصر فى الخارج دعم الاقتصاد الوطني

مواد متعلقة

سلسلة اتصالات لوزير الخارجية مع نظرائه باللجنة العربية الإسلامية بشأن خطة إعمار غزة

الخارجية تستضيف اجتماعا حول إعادة تأهيل القطاع الصحي في غزة (صور)

تكليفات رئاسية ودعم المصريين بالخارج، تفاصيل لقاء بدر عبد العاطي مع قيادات وزارة الخارجية

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

علي جمعة: الانتحار قلة أدب مع الله وكلهم سيدخلون النار باستثناء هذا الشخص

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

وليد سليمان: هختار اسم أبو تريكة لحفره على جدران ستاد الأهلي لأنه شخصية عظيمة

منوعات

المزيد

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 يصل لـ 4225 جنيها

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ فتحي خليف من سورة التوبة (فيديو)

الشباب يتساءلون عن التخلص من الحياة والقتل الرحيم وانتحار الأطفال، وعلي جمعة يجيب

ليه ربنا أعطى الإنسان الاختيار طالما قتل النفس حرام؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية