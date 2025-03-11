الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل كنافة دبى في خطوات بسيطة

كنافة دبى
كنافة دبى

طريقة عمل كنافة دبى، الكنافة من الحلوى الشرقية الشهيرة والأساسية فى شهر رمضان المبارك حيث جرت العادة على تحضيرها فى الشهر المبارك عقب الإفطار.

وطريقة عمل كنافة دبى، سهلة وبسيطة ولا تحتاج خطوات كثيرة، ويسهل على ربات تحضيرها فى المنزل بمكونات بسيطة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كنافة دبى.

مكونات عمل كنافة دبى:

نصف كيلو كنافة 

2 ملعقة كبيرة سمن مذابة

2 ملعقة كبيرة سكر بودر

كريمة فستق (صوص بستاشيو)

قالب شيكولاتة خام

طريقة عمل كنافة دبى:-

  • نحضر الكنافة ونقطعها قطع صغيرة
  • ثم نضيف لها السكر ونقوم بتحميرها فى السمن حتى يحمر لونها.
  • ثم نرفعها من على النار، ونقوم برصها فى صينية ونضغط عليها جيدا مع مراعاة أن تكون متساوية فى الصينية
  • ثم نضع عليها طبقة من كريمة الفستق.
  • ثم نحضر الشيكولاتة ونقوم بتذويبها فى حمام مائي ونضيف لها القليل من الزيت.
  • وبعد ذوبان الشيكولاتة نفردها فوق طبقة كريمة الفستق بصينية الكنافة.
  • ونتركها تبرد تماما حتى تتماسك الشيكولاتة.
  • ثم نقطع الكنافة وتقدم بعدها، ويمكن استبدال الشيكولاتة الخام بشيكولاتة سهلة الفرد “نوتيلا”، حسب الرغبة.
كنافة دبى 
كنافة دبى 

  الكنافة السادة

مكونات عمل الكنافة السادة: 

نصف كيلو كنافة يدوي أو آلي حسب الرغبة وعادة تقدم فى المناطق الشعبية آلي

كوب سمن بلدي

نصف كوب سكر

للشربات

كوب ونصف ماء

2 كوب سكر

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل الكنافة السادة:

- أولًا: نحضر الشربات، حيث نخلط مكوناته معا فى حلة، ونضعه على النار لمدة 5 دقائق، ثم نضيف عصير الليمون، ونترك الخليط يغلى لمدة 3 دقائق، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.

- نحضر الكنافة ونقطعها باليد جيدًا حتى تكون بمقاس واحد صغير، ويمكن وضعها فى الفريزر، ثم تكسيرها باليد.

- ثم نضيف السكر وكوبًا إلا ربع سمن، ونقلبها جيدًا.

- ثم نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها جيدًا بالسمن.

- ثم نفرد الكنافة بالصينية، ونساويها جيدًا.

- ثم نضغط عليها جيدًا.

- بعدها رش على الوجه باقي كمية السمن بالتساوي بين وسط وأطراف الصينية.

- ثم نضع صينية الكنافة على النار الهادئة، ونراقبها، حتى يحمر أسفلها.

-بعدها نقلب صينية الكنافة، لنجعل الوجه ذات اللون الذهبى لأعلى، ونتركها أيضا على النار الهادئة، حتى يحمر أسفلها.

- بعدها نرفعها من على النار، ونسفيها بالشربات البارد، ونغطيها قليل حتى تتشرب الشربات جيدا وتبرد.

- ثم تقطع وتقدم بعدها.

txt

طريقة عمل الحلبة المعقودة، حلوى شتوية تمدك بالطاقة

txt

طريقة عمل الكيكة، حلوى منزلية لذيذة وسريعة التحضير

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكنافة كنافة دبى طريقة عمل كنافة دبى الحلوى الشرقية شهر رمضان المبارك الفستق صوص البستاشيو الشيف نوال أحمد

مواد متعلقة

أشهر تحلية رمضانية، طريقة عمل البسبوسة في البيت

ارتفاع أسعار الكنافة والقطايف في رمضان.. زيادة تكلفة المواد الخام والطاقة والنقل «أبرز الأسباب».. وإقبال كثيف على شرائها رغم الغلاء (صور)

طريقة عمل القطايف في البيت، أرخص وألذ من الجاهزة

طريقة عمل المهلبية، ألذ وأرخص تحلية لأسرتك

الأكثر قراءة

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

مصدر بالأهلي: جاهزون لخوض القمة الليلة حال توفير حكم أجنبي

بعد تمسكه بحكم أجنبي، رابطة الأندية تستفز الأهلي

بعد إحالة المتهم للمحاكمة.. تفاصيل هتك عرض طفلة بحمام عمومي في الشرقية.. الطب الشرعي أثبت صحة التقرير المبدئي.. وزوجته: لو ثبتت إدانته هخلعه.. ووالده: ابني معاق ذهنيا (صور)

آخر قرارات الزمالك بشأن لقاء القمة

منوعات

المزيد

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

وفاة المغني الكوري ويسونج عن عمر يناهز 43 عامًا

مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء؟

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، الجمل يبكي ويشكو إليه

هل يبطل الصيام إذا لم يشعر الصائم بلذَّة العبادة؟ دار الإفتاء تجيب

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة الله ورسوله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية