طريقة عمل كنافة دبى في خطوات بسيطة

طريقة عمل كنافة دبى، الكنافة من الحلوى الشرقية الشهيرة والأساسية فى شهر رمضان المبارك حيث جرت العادة على تحضيرها فى الشهر المبارك عقب الإفطار.

وطريقة عمل كنافة دبى، سهلة وبسيطة ولا تحتاج خطوات كثيرة، ويسهل على ربات تحضيرها فى المنزل بمكونات بسيطة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كنافة دبى.

مكونات عمل كنافة دبى:

نصف كيلو كنافة

2 ملعقة كبيرة سمن مذابة

2 ملعقة كبيرة سكر بودر

كريمة فستق (صوص بستاشيو)

قالب شيكولاتة خام

طريقة عمل كنافة دبى:-

نحضر الكنافة ونقطعها قطع صغيرة

ثم نضيف لها السكر ونقوم بتحميرها فى السمن حتى يحمر لونها.

ثم نرفعها من على النار، ونقوم برصها فى صينية ونضغط عليها جيدا مع مراعاة أن تكون متساوية فى الصينية

ثم نضع عليها طبقة من كريمة الفستق.

ثم نحضر الشيكولاتة ونقوم بتذويبها فى حمام مائي ونضيف لها القليل من الزيت.

وبعد ذوبان الشيكولاتة نفردها فوق طبقة كريمة الفستق بصينية الكنافة.

ونتركها تبرد تماما حتى تتماسك الشيكولاتة.

ثم نقطع الكنافة وتقدم بعدها، ويمكن استبدال الشيكولاتة الخام بشيكولاتة سهلة الفرد “نوتيلا”، حسب الرغبة.

كنافة دبى

الكنافة السادة

مكونات عمل الكنافة السادة:

نصف كيلو كنافة يدوي أو آلي حسب الرغبة وعادة تقدم فى المناطق الشعبية آلي

كوب سمن بلدي

نصف كوب سكر

للشربات

كوب ونصف ماء

2 كوب سكر

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل الكنافة السادة:

- أولًا: نحضر الشربات، حيث نخلط مكوناته معا فى حلة، ونضعه على النار لمدة 5 دقائق، ثم نضيف عصير الليمون، ونترك الخليط يغلى لمدة 3 دقائق، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.

- نحضر الكنافة ونقطعها باليد جيدًا حتى تكون بمقاس واحد صغير، ويمكن وضعها فى الفريزر، ثم تكسيرها باليد.

- ثم نضيف السكر وكوبًا إلا ربع سمن، ونقلبها جيدًا.

- ثم نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها جيدًا بالسمن.

- ثم نفرد الكنافة بالصينية، ونساويها جيدًا.

- ثم نضغط عليها جيدًا.

- بعدها رش على الوجه باقي كمية السمن بالتساوي بين وسط وأطراف الصينية.

- ثم نضع صينية الكنافة على النار الهادئة، ونراقبها، حتى يحمر أسفلها.

-بعدها نقلب صينية الكنافة، لنجعل الوجه ذات اللون الذهبى لأعلى، ونتركها أيضا على النار الهادئة، حتى يحمر أسفلها.

- بعدها نرفعها من على النار، ونسفيها بالشربات البارد، ونغطيها قليل حتى تتشرب الشربات جيدا وتبرد.

- ثم تقطع وتقدم بعدها.

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