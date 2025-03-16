طالب يسأل: ليه ربنا مش بيحول القدر المبرم إلى معلق؟، ورد قوي من علي جمعة

استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الحوار حول قضية التسيير والتخيير.



وقال الدكتور علي جمعة: نعالج هذه المسألة المهمة، هل مسير أو مخير؟ مسألة حيرت العقل البشري.. ولكن هذا العقل البشري يجب أن يدرك أن الله، سبحانه وتعالى، في اللا زمان واللا مكان.. لا أشخاص ولا أحوال، وأن الرب رب وأن العبد عبد، وأن هناك فارق بين المخلوق والخالق.

القدر المعلق والقدر المبرم

شاب يسأل: حضرتك قلت إنه فيه قدر معلق وقدر مبرم.. ليه ربنا ما بيخليش القدر المعلق ده.. اه يعني مثلا أنا هادعي فالقدر يتغير.. ليه ربنا لا يجعل القدر المبرم، معلق؟

وأجاب جمعة: لأن الكون مش ماشي على هواك.. انت مش ربنا.. ربنا حكيم وعالم بكل شيء.. لكن إنت مش عالم بكل شيء.. إنت بتقول بعقلك المحدود، وبعقلك ورغباتك إنت، وكأن هذا الكون ملكك.. بس هو مش ملكك.. ده ملك الله..

وقال أيضا: النقطة دي مهمة جدا.. هذا الكون ليس ملكا لنا.. هذا الكون ملك لله.. يفعل فيه ما يشاء.. ليه? لأنه عليمٌ بكل شيء، "وهو بكل شيء عليم".. ياه عليم بكل شيء؟! آه.. "والله على كل شيء قدير".. قادر أن يفعل أي شيء؟! نعم.. فإذا كان هو عليم هذا العلم، ومحيط هذه الإحاطة، وقادر هذه القدرة، ومالك؛ لأنه يخلق ما يشاء ويختار، فهو فعالٌ لما يريد.. كلام منطقي، متفق مع صفات الله.

صفات الإنسان محدودة

وأشار: الصفات بتاعتي بقى.. أنا محدود.. يعني إيه محدود؟! وكالات الأنباء الست العالمية بتذيع كل يوم 120 مليون جملة.. علشان تقراهم لما نيجي نحسبهم، عايز اليوم الواحد تقراه في 240 سنة.. طيب وانت تقدر تحيط بكل اللي وكالات الأنباء بس بتطلعه.. فما بالك بقى بكل العلوم؟! فما بالك بكل هذا الكون المتسع؟!



فأنا محدود.. محدود في قدرتي.. محدود في الزمان.. محدود في المكان.. محدود في العمر.. محدود في التفكير.. محدود فيما أدركه، واللي أدركه ده كتير.. "علم الإنسان ما لم يعلم".. لكن بالرغم من كدة مقارنة بعلم الله سبحانه وتعالى.



واختتم: ومن هنا بيأتي التوكل والرضا والتسليم.. أعرف أنه أكثر حكمة مني.. أكثر عدلا مني.. أكثر علما مني.. أكثر قدرة مني، ولذلك أعبده.. لو تخيلتَ مدى قدرة الله وعلمَ الله تسجد له على طول.. في الصلاة. أُمَّال احنا بنسجد ليه في الصلاة لرب العالمين؟ لأنه شيءٌ "لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار".. إذن رب العالمين قوي وقادر ومحيط وعليم، بالإضافة إلى أنه رحمن رحيم.



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