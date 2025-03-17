علي جمعة: الانتحار حرام والقتل الرحيم جريمة (فيديو)

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية التخلص من الحياة والانتحار، وفكرة القتل الرحيم.

وقال الدكتور علي جمعة: أرسل الله الرسل، فوجدوا أن مقاصد المكلفين خمسة، وهي: حفظ النفس والعقل والدين، وما نسميه بـ"كرامة الإنسان"، وكانوا يسمونه "العِرض"، والمال، وكانوا يسمونه "المِلك".. وهذه هي مقاصد الشريعة، كل شريعة.

وأضاف: أمرنا الله أن نحافظ على النفس.. عندما نحافظ على النفس.. حرَّم علينا الانتحار، والقتل، والفساد في الأرض.

الإنسان بنيانُ الرب

وكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: "الإنسان بنيانُ الرب، ملعونٌ من هدمَه".. فمن تسلط على الإنسان بالقتل كما نراه من الصهاينة فيما يفعلون في أهل غزة من إخواننا ويفعلونه في كل البشر، فهو ملعونٌ عند الله؛ لأنه يهدم الإنسان، بنيانَ الربُّ.

وأوضح: بنى الرب هذا الإنسان، وهذا مجرمٌ يهدمه، فمصيبته كبيرة، وإثمُه عظيمٌ عند الله.. والظلم ظلماتٌ يوم القيامة. نهانا الله، سبحانه وتعالى، عن الانتحار، وأن يُنهي أحدُنا حياته، لأنَّ هذا فيه هدمٌ للبنيان، وفيه لعنٌ من الله.

وأكد أن الحفاظُ على النفس، يتلوه الحفاظُ على العقل، لأن العقلَ مناط التكليف.. كلفنا الله، سبحانه وتعالى، بعبادته، لعمارة الأرض، بتزكية النفس، وكل ذلك يحتاج إلى الفهم، ويحتاج إلى معرفة كيف نطبق هذا، وإلى أن نعرف سبب هذا، وأثره.. وكل ذلك إنما يُدرك بالعقل.

وقال: بعدما نحافظ على النفس والعقل، نحافظ على هذا الذي ليس لنا سواه، وهو الدين.. أن نكون في طاعة الله تعالى.. أرسل الرسل، وأنزل الكتب؛ من أجل نوالِ سعادة الدارين؛ الدنيا والآخرة.. "وإن الدارَ الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون".

وأوضح الدكتور جمعة ان: هذا الترتيب يؤدي بنا إلى أن هذا الإنسان، الموجود، العاقل، المتدين، يجب أن نحفظ كرامته، وأن نحفظ عليه قوام هذه الحياة، وهو "الملك".. هذا المال الذي رزقه الله للإنسان، عن طريق الكسب، والجد، وعمارة الدنيا، وقد يكون ورثه عن غيره ممن عمر الأرض، وترك له هذا المال، وجعلنا الله مستخلفين فيه.

قضية الانتحار

وقال: يبرز من كل ذلك قضية الانتحار، وهي قضية داعبت كثيرا من المفكرين والفلاسفة في عصرنا الحاضر، حتى أباح بعضهم لأنه لا يؤمن بالله، أو أنه غافل عن الإيمان بالله، أو أباح الانتحار، وجعلوه بيد الإنسان، كأن الإنسان يملك نفسه، والحقيقة أن الإنسان لا يملك نفسه.. إنما يملكه الله.. الله هو الذي خلق، والله هو الذي يحيي ويرزق ويميت، فإذا انقلبنا إلى الله يوم القيامة، فهو مالك يوم الدين، وهو الذي يحاسِب.

وأشار: ومن هنا كان الانتحار نوعا من أنواع العدوان على بنيان الربِّ، يأخذ الإنسان الذي يحاول الانتحار الإثم حتى لو لم يمت؛ لأن الأجل بيد الله، وهذا الذي يريد أن ينتحر قد يفشل، لكنه يكون قد ارتكب معصية، ومخالفة قانونية، هؤلاء الذين أباحوا الانتحار، والمخدرات، والقتل الرحيم عندما يستيئس الإنسان من الشفاء، فيقول لأحدهم اقتلني.. هذا كلامٌ يخرج الإنسان من عالم الإنسانية إلى عالم الأشياء، كأنهم يتعاملون مع الإنسان أولا: بأنه لا إله له.. والحقيقة أنه لا إله إلا الله.. وثانيا: كأنه من عالم الأشياء، كأنه كالحيوان وكالجماد نتصرف فيه كيف نشاء، أو يكون له ملك، والحقيقة أن الإنسان ملك لله.

في هذا الإطار نتناقش حول ما يجول بخاطرنا فيما جدَّ في عصرنا الحاضر من مشكلات وتقاطعات، خلاف هذه العقيدة الواضحة التي أمرنا الله بها.

نية الانتحار

وسألت فتاة: لو مثلا شخص كان ناوي ينتحر، فركب سيارة، وفي الطريق عمل حادثة ومات؟

وأجاب جمعة: ده عامل زي كلام الحكماء: لو صبر القاتل على المقتول كان مات وحده.. القاتل ذهب ليقتل، عامدا متعمدا، قاصدا، مترصدا، فقُتل.. الساعة 11 بالضبط.. أجله الساعة 11.. ولو أن هذا القاتل المغفل انتظر للساعة 11، كان مات لوحده.. سبحان الله.. أنا كنت ناوي أقتله لكن حال الله بيني وبين هذا.. إذن الله، سبحانه وتعالى، لا يحاسبنا فيما حدثنا به أنفسنا: "إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها". هنا نرجع إلى كلام أعمق للفقهاء.. يقولون:

"مراتب القصد خمسٌ: هاجسٌ ذكروا.. فخاطر فحديث النفس، فاستمع

يليه همٌّ فعزم، كلها رُفعت.. سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع".

هذان البيتان معناهما: أن الإنسان القصد بتاعه مرتب 5 درجات.. الدرجة الأولى: أن أغمض عيني وألاقي زجاجة خمر ماشية، اسمه هاجس.. وبعد قليل زجاجة الخمر ثبتت.. الصورة بتاعتها مش راضية تمشي، ده اسمه خاطر.. وبعدين أقول لنفسي: أنا عمري ما شربت خمر ما تيجي أجرب؟.. حديث نفس.. قلت: لا ده حرام، معلش مرة واحدة وبعدين أتوب.. قلت: لا ما يصحش.. حديث نفس، رايح جاي.. المرة اللي بعدها: نفسي أجرب.. بدأت نفسي تميل للمعصية، كلها الأربع درجات من القصد ده، رفعت.. قلت لا هاشرب يعني هاشرب، دي نية، تحولت من الهم إلى النية.. النية فقط هايتحاسب عليها.

نرجع للسؤال: واحد ركب العربية، وساقها على أنه رايح ينتحر.. عمل حادثة، ومات قبل ما ينتحر.. ده هيبقى مؤاخذ، هل ربنا هايحاسبه على النية السودا بتاعته، وللا لأ؟

لأنها وصلت لمرحلة النية.. لو أنه فكر على سبيل الهاجس، وبعدين بقت أنتحر، مفيش فايدة.. وللا ما أنتحرش.. ده حديث نفس.. وبعدين بقت: والله الانتحار حلو.. لغاية كدة ربنا يعفو، وما يحاسبش.. لكن ينزل وياخد العربية علشان يروح يروح يرمي روحه من جبل المقطم.. يبقى خلاص ده ناوي، وعزم، فالعزم المؤكد يؤخذ عليه.

القتل الرحيم

وسألت بنت: القتل الرحيم، لما حد يعرف أنه هايموت، ومفيش فايدة من العلاج، فيبطلوا العلاج بنية الموت، أو يقتلوه كنوع من أنواع الرحمة علشان يخلصوه من العذاب.. هل يعتبر انتحار أن يختار أحد هذا، وللا يجوز؟

فرد جمعة: يعتبر انتحار، وفي نفس الوقت جريمة قتل، يحاسب عليها الطبيب، والممرضة، وإدارة المستشفى، ويحاسب عليها عند الله هذا الذي تخلص من الآلام التي هي فعلا، ثواب، والتي تجعله يموت شهيدا فأبى ومات فاسقا؛ لأن هذا نوع من أنواع "تشيؤ الإنسان".. هم يسعون، لأن الله غاب عن منظومتهم، لأن يجعلوا الإنسان شيئا.. يعني كرسي.. خاتم.. حاجة تمتلك، وتمتهن، وتحولت من الآدمية إلى عالم المادة المحضة.

وقال: من أين أتى لهم هذا الفكر؟! أتى من إنكار الألوهية، أو من تنحية مسألة الألوهية.. ما بيفكروش في ربنا.. ما بيسمعوش لكلام ربنا.ولذلك القتل الرحيم ما زال، الحمد لله، في أغلب الدول حراما إلى اليوم.. عندنا الكيانات السياسية للدول على وجه الأرض، 234 دولة، منها 190 أو أقل في الأمم المتحدة، حوالي 44 خارجها.. دولة أو اتنين فقط أباحت القتل الرحيم، والباقي يجرمه.

واضاف: فيه صورة أسوأ وأضل سبيلا، وهي القتل بالاتفاق، حدثت في ألمانيا.. واحد عايز ينتحر، ومش عارف، فجاب واحد صاحبه، وعملوا عقد، والعقد مقدس عندهم.. اقتلني، وفيه بعض الأفلام صورت الحادثة دي.. ده نوع من أنواع الانتحار. احنا ياما هانشوف من أنواع الانتحار.. اللي بينتحر علشان الجيم بتاعه خسر.. الحوت الأزرق والحوت البنفسجي.. وفي النهاية هذا هدم لبنيان الرب.

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