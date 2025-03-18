الاحتلال يستأنف العدوان.. نتنياهو ينسف اتفاق غزة بضوء أخضر من ترامب.. 35 غارة على مناطق متفرقة في القطاع.. استشهاد وإصابة مئات المدنيين.. ومعظم الضحايا أطفال ونساء ومسنين

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا واسعًا على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير الماضي، وفق تعليقات الصحف الأمريكية.

استشهاد وإصابة مئات المدنيين في غزة

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أكثر من 35 غارة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين في القطاع، معظمهم أطفال ونساء ومسنون.

ووصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضربات الإسرائيلية بأنها الأوسع نطاقًا منذ سريان وقف إطلاق النار في يناير.

ونقلت الصحيفة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أمر الجيش الإسرائيلي باتخاذ إجراءات قوية، "بعد أن فشلت حماس في إطلاق سراح المزيد من المحتجزين أو قبول المقترحات الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين"، حسب ذكره.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من الآن فصاعدًا، ستتحرك إسرائيل ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة".

استئناف الهجمات على حماس

ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف الهجمات على حماس، بعد أن رفضت الحركة تسليم المحتجزين، مشيرًا إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا قبل بدء العملية.

وأكدت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن إسرائيل أبلغت مسبقًا بالهجمات، وحذرت حماس وغيرها من أعداء إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة من أنهم "سيدفعون ثمنًا باهظًا". وقالت: "سوف يندلع الجحيم"، مكررة التهديد الذي يطلقه الرئيس ترامب في كثير من الأحيان.

وضغط ترامب من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين، وهدد مرارًا وتكرارًا بأن حماس ستواجه العودة إلى الحرب إذا لم تمتثل، ومن بين المحتجزين مواطن أمريكي واحد على قيد الحياة، وهو عيدان ألكسندر، مزدوج الجنسية، الذي كان يخدم في الجيش الإسرائيلي عندما احتجزته حماس، ومن بين المحتجزين الـ59 المتبقين في غزة، تعتقد إسرائيل أن 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

وفي بيان مشترك عبر تطبيق تيليجرام، ألقت حماس باللوم على نتنياهو وحكومته في تعريض حياة المحتجزين المتبقين للخطر، من خلال إلغاء وقف إطلاق النار.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية شنت هجومًا واسعًا على غزة فجر الثلاثاء، في أول غارات جوية مكثفة على القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل نحو شهرين.

وقف إطلاق النار للخطر

وقالت الصحيفة إن الهجوم الإسرائيلي عرض وقف إطلاق النار الهش للخطر، إذ اتهمت حماس إسرائيل بإلغاء الاتفاق، بينما قالت دولة الاحتلال إنها "ستتحرك ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة" من الآن فصاعدًا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الجيش الإسرائيلي شن حملة قصف واسعة النطاق على غزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، منتهكًا بذلك وقف إطلاق النار الهش مع حماس، والذي كان ساريًا منذ أواخر يناير.

ونقلت الصحيفة عن بيان لمنتدى عائلات المحتجزين، أن "الحكومة الإسرائيلية اختارت التخلي عن المحتجزين"، ودعا البيان إلى التفاوض على صفقة للإفراج عن المحتجزين؛ بدلًا من العودة إلى القتال، وأضاف البيان: "نشعر بالصدمة والغضب والرعب".

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن استئناف الحرب على غزة قد يفاقم الخلافات الداخلية العميقة في إسرائيل حول مصير المحتجزين المتبقين في القطاع الفلسطيني.

التوصل لاتفاق من 3 مراحل بين إسرائيل وحماس

ونجح الوسطاء في 19 يناير الماضي، في التوصل لاتفاق من 3 مراحل بين إسرائيل وحماس، بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، وانتهت المرحلة الأولى مطلع مارس الجاري، وتصر إسرائيل على تمديدها لأجل استعادة جميع المحتجزين، دون الالتزام بالانسحاب من غزة.

وترفض الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي تقضي بانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وبدلًا من ذلك، تصر على تمديد المرحلة الأولى لاستعادة أكبر عدد ممكن من المحتجزين الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.

وأعلن نتنياهو تمسكه بمقترح المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، الذي ينص على تمديد وقف إطلاق النار والإفراج عن 11 محتجزًا إسرائيليًا على قيد الحياة، بالإضافة إلى نصف عدد جثث القتلى الذين بحوزة حماس.

إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسند

وفي 14 مارس الجاري، أعلنت حماس موافقتها على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية وجثامين 4 من مزدوجي الجنسية.

ووصف ويتكوف عرض حماس بالإفراج عن محتجز إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية وإعادة جثث 4 آخرين بأنه "غير كافٍ ولا يمكن أن يكون أساسًا للتفاوض".

وأضاف المبعوث الأمريكي، أن "فرصة حماس لمواصلة التهدئة لن تدوم طويلًا"، مشيرًا إلى أن الوقت ليس في صالح الحركة.

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