الثلاثاء 18 مارس 2025
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مدير عام تعليم الدقهلية يشارك بورشة عمل حول مخاطر الهجرة غير الشرعية

ندوة ببلقاس عن الهجرة
ندوة ببلقاس عن الهجرة الغير شرعية، فيتو

 شهد  اليوم  الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام في الدقهلية، ورشة العمل التي قام بتنظيمها وتنفيذها الدكتور حسام الدين مصطفى مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمديرية والتي عقدت بمدرسة بلقاس الثانوية بنات.

وذلك تنفيذًا للخطة التنفيذية لـ  تعليم الدقهلية حول التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجريمة تهريب المهاجرين.

 

ورشة عمل حول مخاطر الهجرة غير الشرعية بإدارة بلقاس التعليمية في الدقهلية

 يأتي ذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وتحديدًا الهدف الأول الذي ينص على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته والعمل على البرنامج الفرعى لبرنامج عمل الحكومة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية 
 

 

مخاطر الهجرة غير الشرعية وجريمة تهريب المهاجرين 

 حيث قامت إدارة التخطيط الاستراتيجى بالمديرية بالتعاون مع قسم التخطيط الاستراتيجى بإدارة بلقاس التعليمية بتنفيذ ورشة العمل التدريبية ( مخاطر الهجرة غير الشرعية وجريمة تهريب المهاجرين ) واستهدفت ورشة العمل  ( قيادات الادارة - التوجيه الفنى - مسئولي الخدمات والأنشطة - التعليم الفنى - منسقى التخطيط ببعض المدارس ).
 

وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتنفيذًا لتوجيهات  المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية 

حضر ورشة العمل محمد عبدالرحمن مدير الإدارة، محمد حجاج وكيل الإدارة،  حاتم فؤاد رئيس قسم التخطيط الاستراتيجى بإدارة بلقاس التعليمية

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وتم عرض برنامج تقديمى حول الهجرة غير الشرعية وجريمة تهريب المهاجرين وذلك بعرض المفاهيم والمصطلحات ذات العلاقة وأهم الأطر القانونية ذات الصلة بالهجرة وكذلك دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود وقد تم تلقى جميع الاستفسارات وتم الرد عليها وتم الاتفاق على ضرورة العمل على الجانب التوعوى ونشر ثقافة مجابهة الهجرة غير الشرعية وجرائم تهريب المهاجرين لطلاب المدارس وذلك بطرق وأفكار متنوعة فى صورة( ندوات ولقاءات والتعبير الفنى بالرسم وكلمات بالاذاعة المدرسية وأعمال مسرحية ومطويات ولافتات.... )، وكذلك زيادة تفعيل دور وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفنى.

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