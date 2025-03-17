الإثنين 17 مارس 2025
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مدير عام التعليم الفني يتفقد مدارس بلقاس في الدقهلية (صور)

جولة مدير التعليم
جولة مدير التعليم الفني ببلقاس، فيتو

توجه اليوم الإثنين، الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني بالدقهلية لمتابعة مدارس إدارة بلقاس التعليمية، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتوجيهات المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

المدارس المستهدفة في زيارة بلقاس 

رافق مدير التعليم الفني محمد حجاج مدير إدارة بلقاس التعليمية، عثمان محمد رئيس قسم التعليم الزراعي بالمديرية، السيد عيد مدير التعليم الفني بالإدارة.

حيث قام بزيارة مدرستي:

-بلقاس الثانوية الزراعية 
-بسنديلة الفنية بنات.

إشادة العدل بالانضباط والجهد المبذول وحسن الاستقبال

قام مدير التعليم الفني بالمرور على الفصول والأقسام المختلفة لمتابعة سير العملية التعليمية وقد أشاد العدل بالانضباط والجهد المبذول وحسن الاستقبال متمنيا للجميع مزيد من التقدم والرقي.

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التعليم الزراعى التربية والتعليم التعليم الفني التعليم الفني بالدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المهندس محمد الرشيدي محافظ الدقهلية وكيل اول وزارة التربية والتعليم

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