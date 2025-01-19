الأحد 19 يناير 2025
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خارج الحدود

قبل تنفيذ الهدنة، قصف إسرائيلي عنيف يستهدف غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قبيل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار اليوم الأحد، شن الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة.

فقد كثفت إسرائيل غاراتها على القطاع، حيث استهدفت الزوارق البحرية شاطئ المحافظة الوسطى وفق مراسلة العربية/الحدث.

فيما فجر الجيش منازل فلسطينيين شمالي القطاع، ونفذ الجيش قصفا عنيفا استهدف منطقة المواصي ورفح وخان يونس.

غارات جوية وقصف بالدبابات


وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد واصلت هجماتها المكثفة منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال سكان إن دبابات إسرائيلية قصفت مدينة غزة فيما شنت طائرات إسرائيلية غارات على مناطق بوسط وجنوب القطاع.

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت خمسة أشخاص في خيمة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف مقاتلين من حماس وحركة الجهاد وذلك ضمن 50 "هدفا" استهدفها الجيش في أنحاء غزة.

فيما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي منذ إعلان الاتفاق يوم الأربعاء الماضي وصل إلى 123 على الأقل.

اتفاق مع حماس


يذكر أن إسرائيل وافقت أمس السبت على اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة، بينما واصلت القوات الإسرائيلية قصف القطاع قبل يوم من الموعد المقرر لبدء الهدنة.

ومن شأن الاتفاق المقسم على ثلاث مراحل أن يوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم غزة بعد أن دمر القتال القطاع وأودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وزعزع استقرار الشرق الأوسط.

وسيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد. ويتوقع البيت الأبيض إطلاق سراح ثلاث من الرهائن الإناث وإرسالهن إلى إسرائيل بعد ظهر الغد بمساعدة الصليب الأحمر.

ومن المقرر أن يتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 رهينة من بين 98، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن الخمسين ومرضى ومصابون. وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما يقرب من ألفي فلسطيني من سجونها.

وتتضمن هذه القائمة 737 محتجزا من الذكور والإناث والقصر، بعضهم أعضاء في جماعات فلسطينية مسلحة أدينوا بهجمات أسقطت عشرات القتلى الإسرائيليين، بالإضافة إلى مئات الفلسطينيين من غزة المحتجزين منذ بداية الحرب.

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