الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

 ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن 4 أشخاص استشهدوا  بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب بقطاع  غزة.

txt

خطة ترامب، اتصالات أمريكية إسرائيلية مع دول أفريقية لتوطين فلسطينيين من غزة

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إشعال الحرب مجددا في قطاع غزة وذلك على الرغم من تحذيرات عدد كبير من المسؤولين. 

 

ومن جانبه قال رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان،: علينا إنهاء الحرب في غزة فورا واستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.

 

رئيس الشاباك السابق: علينا إنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى
 

وأضاف أرغمان: لا يوجد في قطاع غزة ما يستدعي البقاء جيش الاحتلال  الإسرائيلي فيه، وإذا عمل نتنياهو ضد القانون سأكشف كل ما أعرفه وسأقول كل ما رأيته وسمعته في جلساتنا المنفردة

وفي السياق ذاته، قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، أمس  الخميس: إما أن نتنياهو لا يجري مفاوضات حقيقية ويقدم تنازلات أو أنه يماطل لكسب الوقت.

جانتس يهاجم نتنياهو 

وأضاف جانتس: من مصلحة إسرائيل استعادة جميع الرهائن في أسرع وقت ممكن، ونتنياهو يمنح حماس فرصة للتعافي بدلا من تفكيكها ويعرض حياة الرهائن للخطر.

وتابع: نتنياهو يحافظ على استقرار ائتلافه السياسي بدلا من حماية مصالحنا الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو غزة الشاباك الاسري

مواد متعلقة

خطة ترامب، اتصالات أمريكية إسرائيلية مع دول أفريقية لتوطين فلسطينيين من غزة

إيهود أولمرت: حكومة نتنياهو لا تملك رؤية للخطوة التالية بعد الحرب في غزة

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ارتفاع سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم فى الصاغة

شاب يسأل: هل الميتين بيتواصلوا مع بعض؟.. علي جمعة: "بيتكلموا ويتساهروا كمان"

ليه صلاة الجنازة مفيهاش ركوع، وهل ملك الموت يستأذن قبل قبض الروح؟ علي جمعة يجيب

ممدوح عباس يزور إبراهيم شيكا ويمنحه عضوية نادي الزمالك

الشباب يتساءلون عن رؤية الميت في الحلم وهو فرحان، وليه بنخاف من الموت؟ علي جمعة يشرح

حساب ليفربول يستعرض جلسة تصوير لـ محمد صلاح قبل موقعة نيوكاسل

الخطيب يجتمع مع مسئولي الأهلي وديًا لبحث أزمة القمة 130

منوعات

المزيد

الشرطة الأمريكية تحل لغز شيطان الصندوق الذي أرعب سكان بنسلفانيا

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع إثيوبيا.. ليفربول مع نيوكاسل بنهائي الكأس.. أتلتيكو مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما قيمة صدقة الفطر وعلى من تجب؟ وما نصاب زكاة المال؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

الموت وأحكام صلاة الجنازة وزيارة المقابر وتواصل الموتى؟ عل جمعة يجيب عن تساؤلات الشباب

عمرو خالد يوضح روشتة من سنة رسول الله لمواجهة الإحباط واليأس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية