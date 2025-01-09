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محافظات

130.6 مليون جنيه إجمالي قروض شباب الخريجين في الدقهلية

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 193 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر ديسمبر الماضي وذلك بإجمالى 800 ألف جنيه موزعة على 10 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.

إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب 130.6 مليون جنيه


وقال اللواء "مرزوق" إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 25 شابا وفتاة (14 من الذكور -11من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 130.6 مليون جنيه استفاد منها 13525 شابا وفتاة منهم (6416 ذكرا - 7109 إناث) جاءت موافقة وتصريحات اللواء "مرزوق" بناء على  التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة..

توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز


وأكد اللواء "مرزوق" على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 


التوعية بالفرص التمويلية والقروض

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها والتأكيد على منحة القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من إقامة مشروعات انتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع على العمل الحر.

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