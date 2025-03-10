لجنة لبحث طلبات الحصول على قروض حسنة من جهاز شباب الخريجين في الدقهلية

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة برئاسة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وعضوية اللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة، لبحث طلبات شباب الخريجين المتقدمين للجهاز للحصول على قروض ميسرة بدون فوائد، وسرعة البت فيها وذلك للمساهمة في إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية وتجارية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

بحث 107 طلبات قروض لإقامة مشروعات جديدة

وانعقدت اللجنة اليوم برئاسة نائب المحافظ وقامت بدراسة وبحث الطلبات المقدمة لها والتي بلغ عددها 107 طلبات قرض، تنوعت بين طلبات قروض لإقامة مشروعات جديدة، وتطوير مشروعات قائمة بالفعل، ووافقت اللجنة على صرف قروض للعدد المذكور من الذين استوفوا الاشتراطات المطلوبة بحد أقصى 50 ألف جنيه لكل شاب خريج من حساب جهاز تشغيل شباب الخريجين.

دعم شباب الخريجين لإقامة مشروعات إنتاجية

وأكد نائب محافظ الدقهلية أن اللجنة تأتي تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لدعم شباب الخريجين لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية جديدة، تعمل على خلق فرص عمل جديدة دعما للاقتصاد القومي، وأن اللجنة تضم في عضويتها، المحاسب عصام حجاج مدير عام للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والأستاذ بدر السيد بدر مدير عام الشئون المالية والادارية، والأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين، وعضو من الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية.

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