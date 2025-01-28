131.5 مليون جنيه إجمالي قروض شباب الخريجين في الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صرف الدفعة 194 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر ديسمبر الماضي لإقامة مشروعات جديدة، وبلغت قيمتها 950 ألف جنيه.

إجمالي القروض 131 مليون و563 ألف جنيه

وأضاف محافظ الدقهلية أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 131 مليون و563 ألف جنيه، مشددا على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات، لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع، وخلق فرص عمل جديدة.

كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والقوانين، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

صرف مبلغ الدفعة الحالية بإجمالي 950 ألف جنيه

من جهتها قالت وفاء عثمان مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية بإجمالي 950 ألف جنيه، موزعين على 13 وحدة محلية، واستفاد منها 33 شاب من الجنسين (17 ذكور،16 إناث) ليصل إجمالي المستفيدين إلى 13558 شخص (6433 ذكور،7125 إناث).

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