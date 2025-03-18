الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

تحرير 39 ألف مخالفة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

شن  ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حملات مرورية أعلى الطرق خلال 24 ساعة 

 

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تحرير 39 ألفا و736 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 29 ألفا و256 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و770 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5 مخالفات لشروط التراخيص 12مخالفة دراجة نارية.

 

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وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

 

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التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة السير بدون تراخيص مخالفات موقف عشوائى مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة وزارة الداخلية

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