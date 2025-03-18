بعد 48 ساعة من إقالة رئيس حي منفلوط.. الإطاحة برئيس حي ثان المحلة الكبرى بسبب عقار مخالف.. وإحالة مسئولي الإدارة الهندسية للتحقيق.. منال عوض: التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء

لم يمر 48 ساعة على قرار وزيرة التنمية المحلية لإقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط لتدني مستوى الأداء في ملف التصالح علي مخالفات البناء حتى تم إقالة رئيس حي آخر بالمحلة، والتقاعس عن العمل هو العامل المشترك وراء الاقالة.



فى البداية أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قرارًا بإقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط من عمله ونقله إلى الديوان العام للمحافظة وذلك بسبب سوء الأداء بالمركز على مستوي ملف التصالح علي مخالفات البناء وتدني مستوى الإنجاز والأداء ووتيرة العمل.

لم يمر 24 ساعة على إقالة رئيس حي منفلوط حتى تم إقالة رئيس حي ثان المحلة، وذلك بسبب تلقي وزارة التنمية المحلية شكوى سكان شارع منشية البكري بحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بتضررهم من عقار مخالف يتم بناءه مخالفًا للسلامة الإنشائية مما يؤثر على سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

شكوى بوجود عقار مخالف بالمحلة

بعد تلقى الشكوى قررت وزيرة التنمية المحلية التحقق منها لذلك ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص الشكوي على أرض الواقع وعلى الفور قام فريق من قطاع التفتيش بالوزارة يضم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش ومأمور ضبط قضائى وعضو تفتيش هندسي بالتوجه إلى العقار محل الشكوي لمعاينته في حضور رئيس الحي وتبين صدور ترخيص مباني للعقار عام 2024 بإنشاء أرضي 4 أدوار إلا أن صاحب العقار قام ببناء 4 أدوار آخري بالمخالفة للترخيص ووجود تقاعس من المسئولين بالحي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وعدم تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وعدم تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات.



وعلى الفور تم التنسيق بين حي ثان المحلة ومأمور قسم الشرطة وتم إيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور العاشر علوي وتنفيذ إزالة لسقف الدور التاسع، كما قام الحى باستكمال تنفيذ سقف الدور الثامن وجاري استكمال إزالة باقى الأدوار المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه صاحب العقار بالإضافة إلى التحقيق في المخالفات التي تم رصدها بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.



لم تكن هذه هى المخالفة التى كشفت الستار عن تقاعس رئيس الحي عن العمل فخلال جولة فريق قطاع التفتيش والرقابة في المنطقة المجاورة للعقار المخالف، تم رصد عقار آخر في نفس المنطقة وبفحص أوراقه في الحي تبين وجود عدد من الأدوار التي يتم بناءها بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعلى الفور تم التنسيق بين الحى ومأمور قسم الشرطة وإيقاف أعمال البناء وإزالة عدد من الأدوار المخالفة بالعقار وجاري المتابعة مع المحافظة والحي لاستكمال الإزالة.



إقالة رئيس حي ثان المحلة الكبري

ومن جانبها أصدرت وزيرة التنمية المحلية قرارًا بإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبري وإحالته والمسئولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة عن مخالفات البناء التي تم رصدها في الحي إلى التحقيق.

منال عوض: التصدي بكل حسم لأى مباني مخالفة



وأكدت د. منال عوض أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأى مبانى مخالفة بالمحافظات، مؤكدة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوي المواطنين التي ترد للوزارة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظة حتى يتم الانتهاء تمامًا من إزالة كافة الأدوار المخالفة في العقارين والتعامل بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لأى مبانى مخالفة في المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.



كما أشارت د.منال عوض إلى أنه سيتم التنسيق مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية لتشكيل لجنة لمراجعة كافة الرخص الصادرة في نطاق عمل حي ثان المحلة الكبرى، والتنسيق مع مديرية الأمن لعمل حملة مكبرة لإزالة أي المباني المخالفة التي تم فحصها خلال جولة قطاع التفتيش أو أي عقارات جديدة يتم رصد مخالفات بها.



تنفيذ 48 حملة تفتيش مفتجىء على المحافظات



وكانت قد تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا فى أول شهر رمضان الكريم حول جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة خلال شهر فبراير 2025 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظات وهى ( القاهرة والإسكندرية والقليوبية والاسماعيلية والدقهلية والغربية والجيزة وسوهاج والبحيرة والسويس والفيوم والمنوفية ).

وأوضحت د. منال عوض أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة.

وأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفًا للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.