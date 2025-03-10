تفاصيل زيارة وزيرة التنمية المحلية لمحافظة القليوبية.. منال عوض تتفقد المركز التكنولوجي بالخانكة.. وتضع حجر الأساس لحضانة متطورة للسيارات المضبوطة

شهدت محافظة القليوبية اليوم زيارة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية للوقوف على آليات العمل في المشروعات المختلفة، حيث شملت جولتها المركز التكنولوجي بمدينة الخانكة،ووضع حجر الأساس لإنشاء حضانة متطورة لتجميع السيارات المضبوطة، تفقد مجزر الخانكة.

وزيرة التنمية المحلية تتفقد سير العمل بمجزر الخانكة

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، يرافقها المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مجزر الخانكة، وذلك في إطار جهود الوزارة والمحافظة لتطوير المجازر الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزيرة التنمية المحلية في زيارة لمحافظة القليوبية

وخلال الزيارة، استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية إلى شرح تفصيلي حول المجزر حيث تم الإشارة إلى أنه يقع على مساحة 21 ألف متر مربع تقريبًا، وتبلغ طاقته الاستيعابية 15 ذبيحة في الساعة وتم إنشاء المجزر عام 1999 وتم تطويره عام 2020، ويخدم مدينة الخانكة والقرى التابعة لها.

وزيرة التنمية في زيارة لمجزر الخانكة

كما أشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المجازر في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير الصحية والبيئية في المجازر، وذلك لضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين كما تعمل الوزارة أيضًا على توفير التدريب والتأهيل اللازمين للعاملين في المجازر، وذلك لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم.

وزيرة التنمية المحلية لموظفي المركز التكنولوجي في الخانكة: "مش عايزين روتين يزهق الناس"

وزيرة التنمية المحلية تستمع إلى مشاكل المواطنين

واستمعت الدكتورة منال عوض لعدد من شكاوى ومشاكل المواطنين فيما يخص استخراج تراخيص المباني وكذا تأخير إجراءات التصالح علي مخالفات البناء، حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية، السكرتير العام للمحافظة ورئيس مجلس المدينة بالتواجد في المركز التكنولوجي علي مدار اليوم وعدم المغادرة حتى يتم رصد جميع مشكلات المواطنين التي استمعت لها الوزيرة خلال تفقدها للمركز التكنولوجي والعمل علي سرعة حلها.

وزيرة التنمية المحلية تعطي مهلة أسبوع لرئيس مدينة الخانكة

وأضافت الدكتورة منال عوض خلال حديثها مع رئيس مجلس المدينة: أمامك مهلة أسبوع لحل جميع المشاكل والشكاوي وحلها وإرسال تقرير للوزارة بكل مشكلة وما تم فيها من إجراءات.

وزيرة التنمية المحلية: مش عايزين إجراءات وتعطيل وروتين نزهق بيها الناس

وقالت الدكتورة منال عوض: "مش عايزين إجراءات وتعطيل وروتين نزهق بيها الناس.. احنا سهلنا كتير في اجراءات وخطوات التصالح وفيه تنسيق مستمر مع كل الجهات المرتبطة بالتصالح علي المنظومة وخاصة الطيران المدني ورد الجهات أصبح خلال ٣٠ يوما وإذا لم يتم الرد يتم الموافقة على الطلب.. سهلوا علي الناس بقي واشتغلوا واللي عنده اي استفسار يبعت للوزارة وهنرد عليه على طول بالحل".

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لإنشاء حضانة متطورة لتجميع السيارات المضبوطة

وضعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حجر الأساس لإنشاء حضانة متطورة بمدينة الخانكة لتجميع السيارات المضبوطة بالمرور في نطاق محافظة القليوبية وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 20 مليون جنيه.

وزيرة التنمية المحلية تضع حجر الأساس لإنشاء حضانة متطورة



وتفقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية موقع المشروع والاستماع إلى كافة التفاصيل الخاصة بالأعمال الانشائية ومواعيد الانتهاء منها، حيث يأتي المشروع في إطار حرص الوزارة والمحافظة على تنفيذ المشروعات الخدمية التي تهدف إلى النهوض بالصورة الحضارية والجمالية للمدن والقضاء على مظاهر العشوائية.

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لتطوير شارع الرشاح

وضعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حجر الأساس لمشروع تطوير شارع الرشاح (مصرف مسطرد) بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 51.7 مليون جنيه بتمويل من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية للعام المالي الجاري.

خطة محافظة القليوبية لتطوير البنية التحتية بالقليوبية

يأتي هذا المشروع في إطار خطة محافظة القليوبية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل شارع الرشاح إلى محور مروري مميز يربط طريق ترعة الإسماعيلية بمحور العصار، مما يساهم في تسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام في المنطقة.

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