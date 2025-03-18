الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

مش عربيتي، القبض على قائد سيارة طمس اللوحات المعدنية في حدائق القبة

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة لـ طمس اللوحات المعدنية للسيارة

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية، وضبط مرتكب الواقعة.

طمس اللوحات المعدنية للسيارة فى حدائق القبة

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بطمس اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة عن طريق إخفاء أحد الأحرف حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة.

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وبالفحص تمكنت أجهزة الأمن، من تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

 

 وأضاف بأن السيارة ملك شقيقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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