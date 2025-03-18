الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بغزة بسبب استئناف العدوان الإسرائيلي

أثار العدوان الإسرائيلى
أثار العدوان الإسرائيلى على مدارس غزة

علقت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، الدوام في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر، بسبب الانتهاك المستمر للهدنة من الاحتلال الإسرائيلي، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 352 شهيدًا في غارات جوية عنيفة استهدفت مختلف مناطق القطاع.

قصف مكثف على قطاع غزة

وجاء قرار “التعليم” نظرًا للظروف الأمنية الصعبة؛ وذلك حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين في ظل القصف المكثف على قطاع غزة.

استهدفت الغارات الجوية مناطق متفرقة فى غزة

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، في خرق فاضح للهدنة، حيث استهدفت الغارات الجوية مناطق متفرقة في القطاع؛ أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 342 فلسطينيًّا وإصابة المئات من الفلسطينيين، وذلك في اليوم الـ 58 من اتفاق وقف إطلاق النار.

استشهاد 13,054 طالبًا وأصيب 21,991 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي

واستشهد 13,054 طالبًا وأصيب 21,991 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر2023، وفق ما أفادت به وزارة التربية والتعليم العالي، وتأتي هذه الأرقام قبل سريان وقف إطلاق النار في 19 يناير 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة الانتهاك المستمر للهدنة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الفلسطينيين الضفة الغربية

مواد متعلقة

جيروزاليم بوست: إلغاء شهادة نتنياهو في المحاكمة بسبب تجدد القتال في غزة

حماس تعلن عن قتيل ومصابين من الأسرى الإسرائيليين بين ضحايا استئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة

إسرائيل تصدر تعليمات جديدة للجبهة الداخلية ومستوطنات غلاف غزة

فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف الإبادة وتهجير أهالي غزة

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء إسرائيلية لمناطق في قطاع غزة

رئيس أركان الاحتلال الجديد يشرف على قصف غزة

الأكثر قراءة

أثار الجدل حيًّا وميتًا، هل تراجع الحويني عن فتاويه أم أعاد تفسيرها؟

رواتب تصل إلى 8 آلاف ريال.. فتح باب التقديم على فرص عمل في المجالات الهندسية بالسعودية

انكسار الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد

أبرزها الزيت والسكر، التموين تكشف عن السلع المقرر صرفها على البطاقات كدعم إضافي

نار الحرب تشتعل بالشرق الأوسط، جنرال أمريكي يكشف تحرك 3 حاملات طائرات إلى إيران

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض الخيار والفلفل والبصل يستعيد عرشه

أول تعليق من مصر على استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة

منوعات

المزيد

سيلينا جوميز: كنت أشعر بالإحباط قبل العمل على ألبوم I Said I Love You First

أول تعليق من كونان أوبراين بعد اختياره لتقديم حفل جوائز الأوسكار الـ98

الصين تنجح في زرع كلية خنزير معدلة وراثيًّا في إنسان

انفصال مركبة دراجون على المحطة الدولية حاملة رائدي فضاء أمريكيين عالقين ورائدًا روسيًّا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بتحقيق أهداف طال انتظارها

ما حكم الشماتة في الموت وعواقبها؟ الإفتاء توضح

حدث في 18 رمضان سنة 40هـ، مبايعة الإمام الحسن بالخلافة بعد استشهاد علي بن أبي طالب

المزيد
الجريدة الرسمية