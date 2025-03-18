تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بغزة بسبب استئناف العدوان الإسرائيلي

علقت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، الدوام في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر، بسبب الانتهاك المستمر للهدنة من الاحتلال الإسرائيلي، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 352 شهيدًا في غارات جوية عنيفة استهدفت مختلف مناطق القطاع.

قصف مكثف على قطاع غزة

وجاء قرار “التعليم” نظرًا للظروف الأمنية الصعبة؛ وذلك حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين في ظل القصف المكثف على قطاع غزة.

استهدفت الغارات الجوية مناطق متفرقة فى غزة

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، في خرق فاضح للهدنة، حيث استهدفت الغارات الجوية مناطق متفرقة في القطاع؛ أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 342 فلسطينيًّا وإصابة المئات من الفلسطينيين، وذلك في اليوم الـ 58 من اتفاق وقف إطلاق النار.

استشهاد 13,054 طالبًا وأصيب 21,991 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي

واستشهد 13,054 طالبًا وأصيب 21,991 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر2023، وفق ما أفادت به وزارة التربية والتعليم العالي، وتأتي هذه الأرقام قبل سريان وقف إطلاق النار في 19 يناير 2024.

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