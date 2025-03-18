فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف الإبادة وتهجير أهالي غزة

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف جريمة الإبادة في قطاع غزة، مشددة على أن الحلول السياسية هي مدخل تحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

الخارجية الفلسطينية: نطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جريمة الإبادة



ودانت الخارجية الفلسطينية في بيان بأشد العبارات الهجوم الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي خلف حتى الآن أكثر من 250 شهيدا وعشرات المفقودين ومئات الجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن".



واعتبرت أن استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني واستباحة دماء الأطفال والنساء والمدنيين العزل يمثل هروبا إسرائيليا رسميا من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة والتهجير وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وتعطيلا للجهود الدولية الداعمة لخطة إعادة الإعمار وتوحيد شطري الوطن وتجسيد الدولة الفلسطينية.

مدخل تحقيق التهدئة ووقف العدوان

وأكدت الوزارة أن "الحلول السياسية هي مدخل تحقيق التهدئة ووقف العدوان واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع"، مطالبة بموقف دولي حازم لتثبيت الوقف الفوري للعدوان، وحذرت من اقدام الاحتلال على تنفيذ مخططاته بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

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