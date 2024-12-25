محافظ الإسماعيلية: نسعى لوضع خطط مستدامة لاستغلال أصول المحافظة

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تسعى دائمًا للبحث عن أفضل الحلول والمقترحات المبنية على أسس علمية ومنهجية لتطوير واستغلال أصول المحافظة؛ وضع خطط مستدامة تستفيد منها الأجيال الحالية والقادمة.



تبادل الخبرات حول تطوير المنشآت الرياضية

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اللواء زهير عمار مستشار رئيس الهيئة الهندسية للمنشآت الرياضية، خلال زيارته للإسماعيلية؛ لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتطوير المنشآت الرياضية بمحافظة الإسماعيلية، وخاصة القرية الأولمبية.

أبرز الحضور خلال اللقاء

جاء اللقاء بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، وعددًا من وكلاء الوزارات بالمحافظة والقيادات التنفيذية المعنية بتطوير القرية الأوليمبية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الاتحادات والمناطق الرياضية بالإسماعيلية.

طرح عدد من الأفكار لتطوير القرية

وتناول اللقاء طرح عددًا من الأفكار والرؤى حول تطوير القرية الأوليمبية في الإسماعيلية، والتي تُعد أحد أهم المقاصد الرياضية بالمحافظة والتي يمكن استغلالها جيدًا لدعم النشاط الرياضي داخل مصر وخارجها.

الهدف من الزيارة

ومن جانبه أكد محافظ الإسماعيلية أن تلك الزيارة تثري الجهاز التنفيذي بالأفكار، وتعمل على إنتاج العديد من الشراكات التي تسعى إليها المحافظة لتطوير القرية الأوليمبية بالإسماعيلية.

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