حريق منشأة ناصر، الحماية المدنية تجري عملية تبريد لمحال ملابس اشتعلت فيها النيران (صور)

حريق منشأة ناصر، أجرى رجال الحماية المدنية بالقاهرة عملية تبريد لـ 4 باكيات و2 محل ملابس وبدورم أسفلها على مساحة 200 متر بشارع نبيل الوقاد بمزلقان المنشية بمنطقة منشأة ناصر الذي اندلعت فيهم النيران لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق محال الملابس بمنشأة ناصر

ويقوم فريق من رجال المعمل الجنائى بمعاينة موقع حريق محال الملابس بمنشأة ناصر لكشف الخسائر الناجمة عنه وتحديد الأسباب التى أدت إلى نشوبه.

حريق منشأة ناصر

كانت قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل 4 باكيات و2 محل ملابس وبدورم أسفلها على مساحة 200 متر بشارع نبيل الوقاد بمزلقان المنشية بدائرة مركز شرطة منشأة ناصر.

حريق منشأة ناصر

وانتقل اللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة، لموقع حريق نشب داخل 4 باكيات و2 محل ملابس وبدورم أسفلها على مساحة 200 متر بشارع نبيل الوقاد بمزلقان المنشية، وسط تواجد مكثف لقيادات الحماية المدنية لمتابعة عمليات التبريد وفحص آثار الحريق.

حريق منشأة ناصر

ويواصل فريق البحث الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات وتفريغ الكاميرات الموجودة بمكان الحادث.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت إخطارًا بوقوع حريق في محلات تجارية بمنطقة منشأة ناصر، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحريق قد نشب في متجرين لبيع الملابس، وتمكنت الفرق من احتواء النيران ومنعها من الانتشار إلى المباني المجاورة،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة.

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