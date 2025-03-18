الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق منشأة ناصر، الحماية المدنية تجري عملية تبريد لمحال ملابس اشتعلت فيها النيران (صور)

حريق منشأة ناصر
حريق منشأة ناصر

حريق منشأة ناصر، أجرى رجال الحماية المدنية بالقاهرة عملية تبريد لـ 4 باكيات و2 محل ملابس وبدورم أسفلها على مساحة 200 متر بشارع نبيل الوقاد بمزلقان المنشية بمنطقة منشأة ناصر الذي اندلعت فيهم النيران لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق محال الملابس بمنشأة ناصر

ويقوم فريق من رجال المعمل الجنائى بمعاينة موقع حريق محال الملابس بمنشأة ناصر لكشف الخسائر الناجمة عنه وتحديد الأسباب التى أدت إلى نشوبه.

 حريق منشأة ناصر
 حريق منشأة ناصر

كانت قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل  4 باكيات و2 محل ملابس وبدورم أسفلها على مساحة 200 متر بشارع نبيل الوقاد بمزلقان المنشية بدائرة مركز شرطة منشأة ناصر.

 حريق منشأة ناصر
 حريق منشأة ناصر

وانتقل اللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة، لموقع حريق نشب داخل 4 باكيات و2 محل ملابس وبدورم أسفلها على مساحة 200 متر بشارع نبيل الوقاد بمزلقان المنشية، وسط تواجد مكثف لقيادات  الحماية المدنية لمتابعة عمليات التبريد وفحص آثار الحريق.

 حريق منشأة ناصر
 حريق منشأة ناصر

ويواصل فريق البحث الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات وتفريغ الكاميرات الموجودة بمكان الحادث.

 

 

 

وكانت غرفة العمليات قد تلقت إخطارًا بوقوع حريق في محلات تجارية بمنطقة منشأة ناصر، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث.

 

وتبين أن الحريق قد نشب في متجرين لبيع الملابس، وتمكنت الفرق من احتواء النيران ومنعها من الانتشار إلى المباني المجاورة،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق محال الملابس بمنشأة ناصر محال الملابس بمنشأة ناصر حريق محال الملابس مزلقان المنشية حريق منشأة ناصر

مواد متعلقة

حريق يلتهم متجرين للملابس بمنشأة ناصر والدفاع المدني تنجح في إخماده (صور)

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق شقة تسبب في تفحم جثة مسن بـ6 أكتوبر

الأكثر قراءة

رئيس اللجنة الأولمبية يفجر مفاجأة جديدة عن شكوى الأهلي وموعد إصدار القرار

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

عيد عبد الملك: طلبات الأهلي بمباراة القمة مشروعة وهذا توقعي لموقف الأحمر حال صدور قرارات الأولمبية

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

انفجارات تهز صنعاء وغارة تستهدف معقل الحوثيين في صعدة

بطلها أوسكار وسيارات الفار، أزمة جديدة تهدد الدوري المصري

تفحم باكيات ووقوع إصابات، حجم الخسائر المبدئية لحريق محال الملابس بمنشأة ناصر (صور)

منوعات

المزيد

أصغر متقاعد في تاريخ روسيا بعمر 23 عامًا، ما القصة؟

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء النصر على الظالم في اليوم الثامن عشر من رمضان

تفسير رؤية المؤذن في المنام وعلاقتها بالوصول لأعلى المراتب

معجزات الرسول، تحطيم الأصنام بإشارة من عصاه

المزيد
الجريدة الرسمية