القوات البحرية تشارك في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق

شاركت القوات البحرية في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنه (42) فرد من جنسيات مختلفة بعد تعرضه للغرق على مسافة (160) ميل بحرى من حدود سواحل محافظة مطروح.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود القوات البحرية في تأمين وحماية السواحل المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وكان مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع تلقى بلاغا يفيد بتعرض مركب هجرة غير شرعية للغرق بنطاق البحر المتوسط، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بدفع وحدة بحرية لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.

وتمكنت إحدى السفن التجارية أثناء عبورها بالبحر المتوسط من إنتشال أفراد المركب وتسليمهم للوحدة البحرية فور وصولها لمنطقة الحادث، وقد تم تقديم كافة سبل الرعاية الطبية والإدارية لهم وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.