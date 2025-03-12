كيف تدير لجئة شئون اللاجئين تحديات ملف هجرة الأجانب؟

تلعب اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في مصر دورًا رئيسيًّا في إدارة ملف اللاجئين، في ظل تزايد أعدادهم وتأثر مصر بهذا الواقع، لذا رز دور اللجنة كجهة تعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لضمان التعامل مع قضايا اللاجئين وفق القوانين الدولية والمعايير الإنسانية.

كيف نشأت اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

تم تأسيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بقرار من رئيس مجلس الوزراء كآلية حكومية تهدف إلى تنظيم التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء. تعمل اللجنة تحت إشراف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي، والمنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أهداف اللجنة

تهدف اللجنة إلى تنظيم دخول اللاجئين ووضع السياسات والإجراءات التي تنظم دخول اللاجئين وطالبي اللجوء إلى الأراضي المصرية وفق القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.

كما تقوم بدور تنسيق الجهود الحكومية بالإشراف على تنسيق العمل بين الجهات المعنية بشؤون اللاجئين لضمان توفير الحماية والخدمات الأساسية لهم.

ومن أهدافها أيضا تنظيم أوضاع اللاجئين القانونية، ودراسة طلبات اللجوء ومنح اللاجئين الصفة القانونية المناسبة، بالإضافة إلى متابعة أوضاعهم القانونية داخل مصر، والتعاون مع المنظمات الدولية من خلال تسهيل عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية الأخرى لضمان تقديم الدعم اللازم للاجئين.

ما هي مهام اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين؟

1. فحص طلبات اللجوء

تقوم اللجنة بدراسة طلبات اللجوء التي يقدمها الأفراد لضمان توافقها مع المعايير القانونية الدولية والوطنية.

2. تقديم الحماية القانونية

تسعى اللجنة إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، بما يشمل عدم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية إذا كانوا معرضين للخطر.

3. الإشراف على الخدمات الإنسانية

متابعة توفير الخدمات الأساسية للاجئين مثل السكن، الرعاية الصحية، التعليم، والمساعدات الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

4. تنظيم عودة اللاجئين:

تعمل اللجنة بالتنسيق مع الدول المعنية والمنظمات الدولية على تنظيم العودة الطوعية للاجئين إذا انتفت أسباب لجوئهم.

تحديات تواجه عمل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

زيادة أعداد اللاجئين

مع الأزمات الإقليمية والدولية المستمرة، ارتفعت أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، مما يضع اللجنة أمام تحديات كبيرة لتلبية احتياجاتهم

محدودية الموارد

تواجه اللجنة نقصًا في التمويل المخصص لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية

التحديات القانونية والإدارية

التعامل مع قضايا معقدة تتعلق بطالبي اللجوء غير الشرعيين أو اللاجئين الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا.

وتسعى اللجنة إلى تحديث القوانين المحلية بما يتماشى مع التحديات الحالية والمعايير الدولية، وتعزيز الموارد برفع مستوى التعاون مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتوفير دعم مالي وتقني يساعد في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين، ورفع الوعي المجتمعي عبر تنظيم حملات توعية للتعريف بدور اللاجئين وحقوقهم، بهدف تحسين التفاهم بين اللاجئين والمجتمع المحلي.

كما ترغب اللجنة أيضًا في التحول الرقمي باستخدام التكنولوجيا في إدارة ملفات اللاجئين لتسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات.

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