بدء التشغيل الفعلي لشركة النظافة بمدينة تمى الأمديد في الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بدء التشغيل الفعلي لشركة النظافة في العمل بمنظومة الجمع بشوارع مدينة تمي الأمديد، والبدء في تقديم خدمات نظافة وكنس الشوارع بالمدينة، ومعاونة الوحدة المحلية في أعمال جمع ونقل المخلفات والارتقاء بمستوى خدمات النظافة بالمدينة، حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال كنس ونظافة الشوارع بمدينة تمي الإمديد، إحدى خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

بدء التشغيل الفعلي لشركة النظافة وكنس الشوارع بمدينة تمي الأمديد.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم وضع خطة تشغيل شركات النظافة الجديدة تضمن حسن سير العمل ورفع مستوى منظومة النظافة على مستوى المراكز التي بدأت فيها شركات النظافة في العمل، وتكليف لجنة للإشراف على الأعمال ومراقبة تنفيذ شروط عقد التشغيل يوميا، وتوقيع الغرامات اللازمة، في حالة وجود أي تقصير أو إهمال في أداء الخدمات المطلوبة.

وأكد أن الشركة مكلفة بالأعمال على مدار ثلاث ورديات، وتم التنبيه على الشركة بتوفير العدد الكافي من العمال والسائقين، بما يضمن حسن توزيعهم على كافة مناطق المدينة، على أن يتم تقسيمها إلى قطاعات.

رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية

من جهته أوضح محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، يتابع أعمال رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، ويشرف على الأعمال الأستاذ فهمي علام وكيل إدارة المخلفات المتكاملة.

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