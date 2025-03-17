أسماء 11 مصابا في حادث تصادم بالقرب من كوبري ميت ميمون بالغربية

تنشر "فيتو" أسماء 11 شخصًا مصابا بجروح وكدمات وكسور متفرقة، إثر حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من كوبري ميت ميمون، بمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي:

1- محمد كمال المرسى (31 عامًا)، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

2- تامر محمد خضر (42 عامًا)، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

3- أشرف عبدالعزيز عبدالستار (10 سنوات)، اشتباه كسر بالعمود الفقري وما بعد الارتجاج.

4- عبد الحميد تامر زكريا (50 عامًا)، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

5- مدحت الغمرى شهيب (47 عامًا)، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

6- تامر زكريا العيسوي (46 عامًا)، اشتباه ما بعد الارتجاج.

7- محمد طلبة إسماعيل (47 عامًا)، اشتباه كسر بالساق اليمنى.

8- أشرف حلمي جرامون (57 عامًا)، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

9- محمد الصابري البوصي (42 عامًا)، جرح قطعي بفروة الرأس حوالي 5 سم.

10- أحمد حسين حماسي (38 عامًا)، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

11- عبدالرحمن عبدالرحمن (35 عامًا)، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وفور وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السنطة المركزي لتلقي العلاج اللازم. كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، ورفع آثار التصادم، وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وأفادت مصادر طبية بأن المصابين يخضعون للفحوصات الطبية اللازمة، حيث تتنوع إصاباتهم بين الكدمات والكسور، مع استقرار بعض الحالات، بينما يجري تقديم الرعاية اللازمة للحالات التي تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وتكثف الجهات الأمنيةبـ محافظةالغربية جهودها للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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