الأحد 16 مارس 2025
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ننشر أسماء الـ 7 مصابين بحادث تصادم 4 سيارات على كوبري سملا بطريق طنطا - كفر الشيخ الجديد

تصادم 4 سيارات في
تصادم 4 سيارات في طنطا، فيتو

حصلت“فيتو”على أسماء الـ 7 أشخاص المصابين بكدمات وسحاجات وكسور وجروح وكدمات متفرقة إثر تصادم سيارتين ملاكي وسيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق طنطا ـ كفر الشيخ الدولي بالقرب من قرية سملا بدائرة مركز قطور وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

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تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بتصادم 4 سيارات ما بين ميكروباص وملاكي ونقل علي الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ، بالقرب من قرية سملا، أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، تصادم سيارتين ملاكي وسيارة ميكروباص، وأخرى ربع نقل، على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، أسفر عن إصابة كل من؛

1- عادل إبراهيم عبد الله 45  عاما، سحجات وكدمات متفرقة 
2- أحمد محمد الغمري 43 عاما، اشتباه كسر بالضلوع، وجرح قطعي بالجبهة طول 2 سم.
3- حسن إسماعيل شركسي 47  عامًا، سحجات وكدمات متفرقة.
4- زهوة مصطفى سماح 20 عامًا، جرح بالوجه طوله 5 سم.
5- إسلام خالد السعدي 24 عاما، جرح بالشفة السفلى طوله 2 سم.
6- عبد الرحمن محمود 23  عامًا، سحجات وكدمات متفرقة.
7- أمل محمد الزاوي 21  عاما، جرح بالوجه طوله 3 سم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قطور المركزي، ومستشفى المنشاوي العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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