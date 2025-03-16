بعد التهديد بالانسحاب من الدوري، الأهلي يشارك في كأس عاصمة مصر، وكولر يغيب عن مباراة إنبي، قمصان يقود الفريق في البطولة بالشباب

أثار قرار النادي الأهلي بالانسحاب من مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، خاصة بعد تمسك الإدارة بموقفها احتجاجًا على إعلان حكام مصريين لمباراة القمة.

ومع تطبيق اللائحة على الأهلي باعتبار الزمالك فائزا بمباراة القمة وخصم ثلاث نقاط بنهاية الموسم من الأحمر، عاد الجدل مرة أخرى بعد ما كشف مصدر عن نية الأهلي خوض مباراته القادمة أمام إنبي في كأس الرابطة، في تراجع واضح عن قرار الانسحاب من البطولات المصرية.

وكان الأهلي أصدر بيانا يرفض من خلاله قرارات رابطة الأندية بل وصعد الأزمة للجنة الأولمبية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أن الأهلي سيخوض مباريات كأس الرابطة بشكل طبيعي على أن يصدر موقفه النهائي من استكمال الدوري من عدمه خلال الأيام القادمة.

الأهلي يحسم موقفه من خوض مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف الفريق من خوض مباراة إنبي، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “ كأس الرابطة المصرية سابقا”.

وكان موقف النادي الأهلي يسيطر عليه الغموض، بعد قرار مجلس الإدارة بالانسحاب من بطولة الدوري المصري وكأس عاصمة مصر، علي هامش أزمة مباراة القمة 130، والتي شهدت انسحاب الأحمر أمام الزمالك، واحتساب النتيجة لصالح الفارس الأبيض.

وقال المصدر إن مسئولي النادي الأهلي قرروا خوض مباراة إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر، بصورة طبيعية ولا يوجد تفكير في عدم لعب المباراة.

الأهلي

كولر يغيب عن مواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر.. وقمصان يقود الفريق بالشباب

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن سامي قمصان سيقود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مواجهة إنبي المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “ كأس الرابطة المصرية سابقا” بسبب غياب مارسيل كولر المدير الفني للأحمر.

ويغيب كولر عن الأهلي في مباراة إنبي، بسبب سفر إلي سويسرا لقضاء فترة إجازته، والتي حصل عليها عقب فض معسكر الفريق بعد أحداث مباراة القمة 130.

وقال المصدر إن قمصان سيقود الأهلي أمام إنبي، بالاضافة لاعتماده علي عدد من اللاعبين الشباب لتعويض غياب اللاعبين الدوليين.

سامي قمصان

الأهلي يستعين بالناشئين لتعويض غياب الدوليين

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الاستعانة بعدد من الناشئين خلال التدريبات القادمة لتعويض غياب اللاعبين الدوليين الذين يستعدون للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الذي ينطلق اليوم استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب مصر تواجد 6 لاعبين من النادي الأهلي وهم كل من: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد هاني، رامي ربيعه، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية.

عطية الله جاهز لتدعيم الأهلي أمام إنبي

أكد مصدر داخل الأهلي أن المغربي يحيي عطية الله أصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في المرحلة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة في الوجه، حيث تبقى مشاركته في المباريات قرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد أن أصبح جاهز طبيا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني.

مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر مع منافسه فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

وتبث مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية



قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين، بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.

عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي

وتقدم الأهلي بشكوى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى اللجنة الأولمبية، قبل أن تعلن الرابطة عقوبات الأحمر، والتي تضمنت اعتماد نتيجة المباراة، باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

كما تضمنت العقوبات خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية، وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة، قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق، وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وأكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

الأهلي يعلن رفض قرارات رابطة الأندية

وأشار الأهلي في بيانه إلي رفضه قرارات رابطة الأندية، وتمسكه بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية، وجاء نص بيان الأهلي الرسمي كالتالي:

ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته المفتوحة اليوم القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة بخصوص مباراة القمة التي كان محددًا لها الثلاثاء الماضي، وقرر المجلس ما يلي:

رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ لأنها تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور.

التمسك بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية المصرية والتي تؤكد على أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقًا للمستندات المقدمة.

احترام ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي.

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