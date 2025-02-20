الخميس 20 فبراير 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يهاجم الشركة المسؤولة عن تقنية الفار بالدوري

تقنية الفار،فيتو
تقنية الفار،فيتو

طلب هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، من الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفار في الكرة المصرية، بضرورة البدء فورا  في تطوير ورفع كفاءة الأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة طبقا لبنود المناقصة المنصوص عليها للتعاقد، والتي تستوجب تطوير أجهزة الفار سنويا، وباستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية.

وعلمنا من مصادرنا داخل اتحاد الكرة، أنه على الرغم من تحرك مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة  هاني أبوريدة منذ توليه مهمة إدارة الاتحاد في ملف تقنية الفيديو، حيث قرر صرف 8 ملايين جنيه لصالح الشركة الإسبانية منذ توليه المهمة، من المديونية المتراكمة على الاتحاد منذ مجلس الإدارة السابق، إلا أن الشركة تتهرب من تنفيذ بنود المناقصة التي تم على أساسها التعاقد والبدء فورا في تطوير أجهزتها.

وأكدت المصادر أن أبو ريدة طلب أكثر من مرة الاجتماع بمسئولي الشركة من أجل التفاهم بشأن تطوير أجهزة الفار، إلا أن الشركة تتهرب من الاجتماع رغم تحديد أكثر من موعد سابق.

وترددت أنباء داخل اتحاد الكرة بأن هناك مخالفة كبيرة بتشغيل شركة مصرية من الباطن وأن الشركة الإسبانية العالمية لا تدير الفار في مصر ولا تقوم بتطويره ولا تشرف عليه، والدليل على ذلك عدم وجود تقنية التسلل حتى الآن والاكتفاء برسم خطوط يدوية، وهو ما أشعل غضب أبوريدة ومجلسه في ظل سعيه المتواصل لتطوير الكرة المصرية وفي الأولوية منها تطوير منظومة التحكيم.

 

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اتحاد الكرة الدوري المصري الشركة الأسبانية هاني ابوريده تقنية الفار مجلس إدارة الجبلاية

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