الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

محمد سعد عبد الحفيظ يرد على التشكيك في ذمة نقيب الصحفيين المالية بشأن منحة مؤسسة هيكل

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، فيتو

قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة للتسويات، ورئيس لجنة التدريب: ”إن  ما نشرته صفحة  مشبوهة تدعى «ويكيليكس الصحفيين» لا أحد يعلم من يقف خلفها ومن يمولها، بشأن تصريح منسوب للزميل خالد البلشي، نقيب الصحفيين،  يُعلن فيه تلقي النقابة مليون و٢٠٠ ألف جنيه تبرعًا من مؤسسة هيكل، والبيان المالي الختامي يُسجل ٣٥٠ ألفا فقط، فهو تصريح غير دقيق".

 

الموقف المالي لنقابة الصحفيين من المنح التدريبية 

وأضاف «سعد» في تصريحات لـ«فيتو» أن  النقابة وقعت بروتوكولات مع العديد من المؤسسات منها: " مؤسسة هيكل، ووان إيفرا،  وجامعة القاهرة والاتحاد الدولي للصحفيين، وغيرها، وبموجب هذه البرتوكولات تتكفل هذه المؤسسات  بالمنح التدريبية تكلفة تامة وبشكل كامل، وتتعامل ماليًا مع موظفيها بعيدًا عن النقابة، ويبقى دور النقابة فقط في ترشيح الزملاء، وتوفير  قاعات التدريب، وصالات التحرير والاستديوهات، وباقي اللوجستيات اللازمة لهذه الدورات.

 

علاج الصحفيين الفلسطينيين

وتابع: "النقابة تقاضت من مؤسسة هيكل ٣٥٠ ألف جنيه فقط، وهو مبلغ خاص بعلاج الزملاء الفلسطينيين المصابين المتواجدين في مصر،  أدرج في البيان الختامي الذي أُرسل للجمعية العمومية".


واختتم: "سواء أنا أو نقيب الصحفيين، فنحن أشرف من أن يتم التشكيك أو التلميح عن ذمتنا المالية، وأشرف ممن ألمح لذلك". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ انتخابات الصحفيين الصحفيين

الأكثر قراءة

رئيس اللجنة الأولمبية يفجر مفاجأة جديدة عن شكوى الأهلي وموعد إصدار القرار

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

بطلها أوسكار وسيارات الفار، أزمة جديدة تهدد الدوري المصري

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

الأزهر الشريف ينعى الشيخ أبو إسحاق الحويني

قصة الضابط الذي عرض حياته للخطر

اعتداء وحشي وتشوه بالوجه، خلاف طالبات على صداقة شاب يحول حياة سارة إلى كابوس

منوعات

المزيد

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المؤذن في المنام وعلاقتها بالوصول لأعلى المراتب

معجزات الرسول، تحطيم الأصنام بإشارة من عصاه

من خواطر الشعراوي، قصة فريقين اختلفا على مدة نوم أصحاب الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية