محمد سعد عبد الحفيظ يرد على التشكيك في ذمة نقيب الصحفيين المالية بشأن منحة مؤسسة هيكل

قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة للتسويات، ورئيس لجنة التدريب: ”إن ما نشرته صفحة مشبوهة تدعى «ويكيليكس الصحفيين» لا أحد يعلم من يقف خلفها ومن يمولها، بشأن تصريح منسوب للزميل خالد البلشي، نقيب الصحفيين، يُعلن فيه تلقي النقابة مليون و٢٠٠ ألف جنيه تبرعًا من مؤسسة هيكل، والبيان المالي الختامي يُسجل ٣٥٠ ألفا فقط، فهو تصريح غير دقيق".

الموقف المالي لنقابة الصحفيين من المنح التدريبية

وأضاف «سعد» في تصريحات لـ«فيتو» أن النقابة وقعت بروتوكولات مع العديد من المؤسسات منها: " مؤسسة هيكل، ووان إيفرا، وجامعة القاهرة والاتحاد الدولي للصحفيين، وغيرها، وبموجب هذه البرتوكولات تتكفل هذه المؤسسات بالمنح التدريبية تكلفة تامة وبشكل كامل، وتتعامل ماليًا مع موظفيها بعيدًا عن النقابة، ويبقى دور النقابة فقط في ترشيح الزملاء، وتوفير قاعات التدريب، وصالات التحرير والاستديوهات، وباقي اللوجستيات اللازمة لهذه الدورات.

علاج الصحفيين الفلسطينيين

وتابع: "النقابة تقاضت من مؤسسة هيكل ٣٥٠ ألف جنيه فقط، وهو مبلغ خاص بعلاج الزملاء الفلسطينيين المصابين المتواجدين في مصر، أدرج في البيان الختامي الذي أُرسل للجمعية العمومية".



واختتم: "سواء أنا أو نقيب الصحفيين، فنحن أشرف من أن يتم التشكيك أو التلميح عن ذمتنا المالية، وأشرف ممن ألمح لذلك".

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