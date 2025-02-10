محمد سعد عبد الحفيظ للصحفيين: «لا يوجد زميل مر بأزمة مع مكان عمله إلا وكنا معه»

قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشح على عضوية المجلس لدورة جديدة، إن هناك نقلة نوعية حدثت في إدارة مركز تدريب نقابة الصحفيين وهذا ليس إنجازي وحدي، بل إنجاز مجلس خالد البلشي نقيب الصحفيين، الذي أعطاني مساحة لإنجاز هذا العمل.

طفرة في ملف تدريب الصحفيين

وأضاف:" استطعنا تحقيق طفرة في مجال التدريب، وهناك تطور نوعي حدث في مركز التدريب الذي تحول من مجموعة فصول وقاعات فقط إلى صالات تحرير كبرى تضاهي أكبر صالات التحرير في المؤسسات الصحفية، واستطعنا فتح 4 استوديوهات( ستوديو تلفزيون - ستوديو إذاعة - ستوديو بودكاست- ستوديو مالتي ميديا)، بعدما كان كل ذلك مهدرا لمدة 6 سنوات، كانت هذه الغرف مغلقة".

بالأرقام ما أنجز في مجلس التدريب

وتابع:" استطعنا توفير 2500 فرصة تدريب و120 دورة تدريبية بجانب عدد من الدورات النوعية التي أجريت في المحافظات، ولأول مرة في تاريخ النقابة أن تستثمر لجنة من اللجان إمكانياتها لتستطيع أن تدر دخلا للنقابة بلغ مليون و500 ألف جنيه".

مركز تدريب لصحفيي الإسكندرية

وأشار إلى أن اللجنة نجحت في تأسيس مركز تدريب حديث في الإسكندرية يضم أجهزة كمبيوتر وكاميرات وشاشة عرض، تمكن الزملاء من الحصول على الدورات التي تتم في مقر النقابة بالقاهرة، مشيرًا إلى أنهم استطاعوا توفير منح استفاد منها 350 زميل، من خلال الشراكة مع عدد من المؤسسات الكبرى كمؤسسة هيكل للصحافة العربية والاتحاد الدولي للصحفيين وجامعة القاهرة وغيرها من المؤسسات.

استثمار مركز تدريب الصحفيين

وأشار إلى أن مركز التدريب أحدث طفرة كبيرة، هذه الطفرة نخطط لاستثمارها، ولدي خطة تدريبية طويلة الأجل لتحويل مركز تدريب نقابة الصحفيين ل"براند إقليمي" لا يستهدف الصحفيين المصريين فقط وإنما طلاب الصحافة والراغبين في صناعة المحتوى الصحفي أيضا، واستثمار الدخل الذي يعود من ذلك في توفير منح مجانية ودورات مدعومة لأعضاء الجمعية العمومية، كما فعلنا في الشهرين الماضيين حيث طرحنا 4 منح استفاد منها 250 صحفي.

حملة لتسويق مركز تدريب الصحفيين

وقال عبد الحفيظ:" في المرحلة المقبلة سأدشن بحملة تسويق لنقل نشاط مركز تدريب نقابة الصحفيين وخطة التدريبية لفئات أخرى يمكنها أن تدر دخلا للإنفاق على أعضاء الجمعية العمومية، وبصدد توقيع بروتوكول سنعلن عن تفاصيله الأيام المقبلة.

ملف تسويات الصحفيين

وعن ملف التسويات، أوضح عبد الحفيظ، أنه لا يوجد زميل مر بأزمة مع مكان عمله إلا وكنا معه، استطعنا الضغط والتفاوض حتى استطعنا رفع الحد الأدنى للأجور في أكثر من مؤسسة، ومستمرون في العمل.

وأكد أن الصحافة المصرية تمر بأزمة حريات كبيرة غير مسبوقة، مضيفا:" نؤمن بأنه ليس هناك صحافة دون حرية، ندافع عن حرية الصحافة ونحن خارج المجلس، ونحن أقلية في المجالس السابقة وأغلبية في المجلس الحالي، وسنظل ندافع عن حرية الصحافة وحق الصحفيين في أداء دورهم دون وصاية أو قيود تشريعية، ومستمرون في التفاوض وفتح قنوات اتصال مع كل أجهزة الدولة المعنية سواء بشأن التشريعات أو الممارسات".

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