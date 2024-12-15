سعد عبد الحفيظ: المنصات الصحفية في مصر لا تشتبك بشكل جاد مع القضايا الداخلية (صور)

قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل مجلس نقابة الصحفيين للتسويات، مدير تحرير الشروق: الحرية هي الأساس التي بدونها لا نستطيع أن نقيم بناء، والحرية أصل مهنة الصحافة، وإذا كنا نتحدث عن بيئة عمل مناسبة وعن اقتصاديات مهنة ودخول الصحفيين، فعندما يكون هناك هامش حرية يسمح بإنتاج محتوى صحفي متنوع ومؤثر، ينعش المؤسسات ويزيد الدخول.

هامش حرية الصحافة

وأضاف عبد الحفيظ، خلال كلمته لجلسة حرية الصحافة إحدى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المنعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر: إن كل المنصات الصحفية في مصر لا تشتبك بشكل جاد مع القضايا الداخلية، لكن أكثر اشتباكًا وحرية مع البعد الإقليمي، وأحيانًا يكون هذا الهامش وهذه الحرية غير دائمة أيضًا.

سلبيات قانون تنظيم الصحافة والإعلام

وتابع: "بعد ٢٠١٦ حدثت تطورات أدت التضييق على الهامش الموضوع والسقف قارب أن يلامس الأرض، بعد إصدار أسوأ تشريعات صحفية، وهو القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، الذي جعل التغطية الصحفية الميدانية جريمة، ومن يضبط متلبسًا بهذه الجريمة يُعاقب قانونيًا، فضلا عن المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يطغى عليه الجانب الحكومي".

نصوص الحرية الصحفية في الدستور

وأشار إلى أن هناك مواد دستورية غير مفعلة ولم تحول إلى قوانين، فالدستور يحظر الحبس في قضايا النشر ويسمح بحرية الإصدار، ولكن الأمر كان مغايرًا تمامًا فزاد التوسع في الحبس والملاحقة والإحالة للتحقيق بتهم واهية".

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