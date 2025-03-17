الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل السجق البلدي لفطار صحي ومضمون ويوفر في الميزانية

طريقة عمل السجق
طريقة عمل السجق

 

طريقة عمل السجق البلدي، في البيت، من طرق اللحوم المصنعة التي يمكنك ان تصنعيها لأسرتك بنفسك، لفطار صحي وسريع التحضير، بدلا من شراءه جاهز.
 

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل لإفطار مميز

طريقة عمل الكوارع، بخطوات سهلة والنتيجة مبهرة


وطريقة عمل السجق البلدي في البيت، لها العديد من المزايا، فمن جهة سيوفر في الميزانية، وسيضمن نظافته وجودة مكوناته، من جهة أخرى.

ومع تحذيرات الأطباء وخبراء التغذية، من اللحوم المصنعة وأضرارها، لعدم ضمان مكوناتها، تزداد الحاجة لتعلم طريقة عمل السجق البلدي في البيت.
 

طريقة عمل السجق البلدي


وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السجق البلدي في البيت، بأسهل طريقة، زي المحلات.

مدة التحضير 15 دقيقة
مدة الطهي 45 دقيقة

طريقة السجق
طريقة السجق

مكونات عمل السجق البلدي:
1/2 كيلو هانك ضاني (المصران الرفيع في الضاني)
كيلو لحم مفروم
3 فص ثوم
1/2 حبة فلفل أحمر رومي
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة ثوم بودر
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة ملح
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة صغيرة السبع بهارات
2 ملعقة كبيرة صلصة حارة
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة كبيرة زيت زيتون
كوب ماء بارد

 

خطوات عمل السجق البلدي في البيت

 

يطحن الفلفل الأحمر مع الثوم الى ان يصبح ناعما.
يضاف اللحم المفروم والصلصة الحارة.
تضاف البهارات بالتدريج لللحم ويتبل الكل بالملح ويطحن المزيج مرة اخرى لتتجانس المكونات.
يضاف الماء البارد للحشوة وتطحن مرة اخيرة الى ان تصبح ناعمة.
يحشى الهانك بالحشوة المحضرة باستخدام القمع او مسدس البوتيفور.
يشكل على هيئة نقانق ويحتفظ به بالثلاجة او الفريزر الى حين الاستخدام.
 

طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم
 

السجق بالبصل
السجق بالبصل

يمكنك أن تطهي وجبة سريعة التحضير بالسجق، الذي صنعتيه بيديك، وهو طبق السجق بالبصل والطماطم، وجبة سريعة التحضير ومغذية ولذيذة الطعم.

 

مكونات عمل السجق بالبصل والطماطم:

نصف كيلو سجق بلدي
بصلة كبيرة مقطعة شرائح
فلفل رومي مقطع شرائح
ثمرة طماطم مقطعة مكعبات
ملح وفلفل أسود
ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
ملعقة صغيرة كمون 
ملعقة صغيرة ثوم مفروم

 

خطوات عمل السجق بالبصل والطماطم:

تسخن الطاسة على النار، وتوضع فيها القليل من الزيت، وبعد أن يسخن الزيت، نضع السجق، مع التقليب المستمر.
بعد أن يكتسب السجق اللون الأحمر من جميع الجهات؛ نهديء النار، ونضيف البصل والملح والفلفل والكزبرة والكمون، مع التقليب المستمر.
عندما يذبل البصل نضيف الفلفل الرومي، مع التقليب المستمر، حتى يذبل قليلا، ثم نضيف الثوم.
عندما تبدأ رائحة الثوم في الظهور، نضيف الطماطم، مع التقليب المستمر، ثم نتركه حوالي دقيقتين، ثم نرفعه عن النار.
يقدم ساخنا، او في سندوتشات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السجق البلدي طريقة السجق البلدى خطوات عمل السجق البلدي في البيت طريقة السجق بالبصل والطماطم طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم

مواد متعلقة

طريقة عمل محشي الباذنجان لعزومة مميزة في رمضان

أسهل وأسرع فطار، طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، فطار سريع التحضير وغير مكلف

طريقة عمل كباب الحلة، لفطار شهي وسريع التحضير

الأكثر قراءة

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

الأزهر الشريف ينعى الشيخ أبو إسحاق الحويني

في منشور مقتضب.. نجل الحويني يعلن وفاة والده

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، سيد شباب الجنة حقن دماء المسلمين

رسالة هامة من الرئيس السيسي للإعلام المصري: برنامج سامح حسين نموذج إيجابي

صاحب مائدة الرحمن يرفض جائزة محمد رمضان ويطلب توزيعها على المحتاجين (فيديو)

منوعات

المزيد

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، قصة فريقين اختلفا على مدة نوم أصحاب الكهف (فيديو)

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، سيد شباب الجنة حقن دماء المسلمين

هل نزول نقطة من دم الحيض قبل المغرب بدقائق يفسد الصوم؟، أمينة الفتوى تجيب"فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية