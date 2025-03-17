وكيل شباب الدقهلية تلتقي أعضاء فريق عباقرة الصحاب بمراكز شباب المحافظة

التقت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة في الدقهلية، اليوم الإثنين، بمكتبها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، أعضاء فريق العباقرة صحاب بمراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، والمشاركين فى الموسم الخامس من برنامج «عباقرة الصحاب»، والتى تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب «الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب»، الموسم الخامس من برنامج «عباقرة الصحاب».

والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب «الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب»، بمشاركة 16 فريقا من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بحضور الروائى ومقدم برنامج «عباقرة الصحاب» الدكتور عصام يوسف، وذلك يوم 24 من شهر مارس الجاري.

وذلك بحضور طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، والشباب أعضاء فريق عباقرة الصحاب بمراكز الشباب بالدقهلية المشاركين في البرنامج.

عباقرة الصحاب، جزء من رؤية الدولة لتعزيز دور الشباب في المجتمع

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال اللقاء مع الشباب المشاركين في البرنامج والممثلين لمحافظة الدقهلية، على أن «عباقرة الصحاب» هو جزء من رؤية الدولة لتعزيز دور الشباب في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية المبادرات التي تعزز الثقافة العامة والعمل الجماعى بين الشباب، مشيدًا بدور برنامج «عباقرة الصحاب» فى تحفيز روح التنافس الإيجابى ونشر المعرفة فى مختلف المجالات.

وأشارت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، على حرص الوزارة دائمًا على دعم المبادرات التى تعزز الثقافة العامة، وتوفر بيئة تنافسية تحفز الشباب على البحث والتعلم والتفكير النقدى، موضحًا أن برنامج «عباقرة الصحاب» أصبح نموذجًا ناجحًا للبرامج التنافسية التى تجمع بين المعرفة والترفيه، ونحن سعداء برؤية هذا الحماس الكبير من فريق الدقهلية المشارك في البرنامج مع التمنيات له بالتوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أن برنامج عباقرة الصحاب يزداد بريقا وتألقا وازدهارا بشكل لم يشهده من قبل بعد حالة الدعم والمساندة التي لا تتوقف من جانب الوزير العبقرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأفكاره النوعية التى دائما تثرى الأعمال الشبابية وترقى بها إلى مرحلة الإبداع..

تأتي مشاركة أعضاء فريق عباقرة الصحاب بمراكز الشباب بالدقهلية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.

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