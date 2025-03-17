الإثنين 17 مارس 2025
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أخبار مصر

فيتو تكشف في العدد الجديد: توابع القمة 130 تفضح فوضى الكرة المصرية

العدد الجديد من جريدة
العدد الجديد من جريدة فيتو
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العدد الجديد من جريدة فيتو.. صدر العدد الجديد من جريدة فيتو متضمنًا العديد من الموضوعات الهامة التي تهم الشارع المصري.. 

فيما يلي أبرز العناوين:

 

القضايا السياسية والاقتصادية:

  • عصام كامل يكتب: شرعية الحوثيين تتمدد.

 

  • زلزال في "التموين".. مخالفات وأزمات مالية واستغاثات عمالية وتراجع أرباح"الدلتا للسكر"، والوزارة تلجأ للإقالات.

 

  • خطة حكومية لمنع انقطاع الكهرباء في الصيف.

 

القضايا الرياضية:

  • توابع القمة 130 تفضح فوضى الكرة المصرية.


ملفات وقضايا اجتماعية:

 

  • وكيل الأزهر الشريف، د. محمد الضويني: المطالبة بتعديل أحكام الميراث جهل بحكمة التشريع الإسلامي.. تطوير المناهج وبشرى سارة لـ40 ألف معلم.

 

  • رحلة عذاب مرضى السرطان: قوائم انتظار وعجز في أجهزة العلاج الإشعاعي وارتفاع جنوني في تكلفة الخدمات الطبية.


الملفات الأمنية والدولية:

 

  • مخطط أمريكي لنزع صلاحيات حماس في غزة.. ومجموعة السبع على خطى ترامب.

 

الفن والمجتمع (خيمة رمضان)

 

  • طوارئ في "الموسيقيين"..النقيب غاضب من تسريب القرارات.

 

  • نيكول سابا: أرفض أن أكون "رقية العسكري" في الواقع.

 

  • طارق لطفي: انتهاء "العتاولة".. ولست مشغولا بالبطولة المطلقة.

 

  • كشف حساب النصف الأول من دراما رمضان 2025.

 

  • حكاية قارئات من زمن فات.

احصلوا على نسختكم الآن لمتابعة التفاصيل الكاملة لهذه القضايا الساخنة وأكثر..

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العدد الجديد من جريدة فيتو جريدة فيتو عصام كامل يكتب الحوثيين القمة 130

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