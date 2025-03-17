فيتو تكشف في العدد الجديد: توابع القمة 130 تفضح فوضى الكرة المصرية

العدد الجديد من جريدة فيتو.. صدر العدد الجديد من جريدة فيتو متضمنًا العديد من الموضوعات الهامة التي تهم الشارع المصري..

فيما يلي أبرز العناوين:

القضايا السياسية والاقتصادية:

عصام كامل يكتب: شرعية الحوثيين تتمدد.

زلزال في "التموين".. مخالفات وأزمات مالية واستغاثات عمالية وتراجع أرباح"الدلتا للسكر"، والوزارة تلجأ للإقالات.

خطة حكومية لمنع انقطاع الكهرباء في الصيف.

القضايا الرياضية:

توابع القمة 130 تفضح فوضى الكرة المصرية.



ملفات وقضايا اجتماعية:

وكيل الأزهر الشريف، د. محمد الضويني: المطالبة بتعديل أحكام الميراث جهل بحكمة التشريع الإسلامي.. تطوير المناهج وبشرى سارة لـ40 ألف معلم.

رحلة عذاب مرضى السرطان: قوائم انتظار وعجز في أجهزة العلاج الإشعاعي وارتفاع جنوني في تكلفة الخدمات الطبية.



الملفات الأمنية والدولية:

مخطط أمريكي لنزع صلاحيات حماس في غزة.. ومجموعة السبع على خطى ترامب.

الفن والمجتمع (خيمة رمضان)

طوارئ في "الموسيقيين"..النقيب غاضب من تسريب القرارات.

نيكول سابا: أرفض أن أكون "رقية العسكري" في الواقع.

طارق لطفي: انتهاء "العتاولة".. ولست مشغولا بالبطولة المطلقة.

كشف حساب النصف الأول من دراما رمضان 2025.

حكاية قارئات من زمن فات.

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